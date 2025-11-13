Рейтинг@Mail.ru
Кубань входит в десятку самых инвестиционно привлекательных регионов РФ - РИА Новости, 13.11.2025
Краснодарский край
 
17:51 13.11.2025
Кубань входит в десятку самых инвестиционно привлекательных регионов РФ
Кубань входит в десятку самых инвестиционно привлекательных регионов РФ
Кубань стабильно входит в десятку самых инвестиционно привлекательных регионов России, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на пленарной... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:51:00+03:00
2025-11-13T17:51:00+03:00
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
трансфин-м
виталий сергейчук
россия
краснодар
краснодарский край
россия
краснодар
экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, трансфин-м, виталий сергейчук, россия, краснодар
Кубань входит в десятку самых инвестиционно привлекательных регионов РФ

Кубань стабильно входит в 10 самых инвестиционно привлекательных регионов России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на реку Кубань в Краснодаре
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на реку Кубань в Краснодаре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Кубань стабильно входит в десятку самых инвестиционно привлекательных регионов России, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!".
В четверг в Краснодаре открыли инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!". Губернатор выступил на сессии "Новый инвестиционный цикл: быстрее, выше, сильнее", в которой также приняли участие член правления ВТБ Виталий Сергейчук, вице-президент компании Dogma Никита Колесниченко, гендиректор "ТрансФин-М" Иннокентий Алафинов и гендиректор компании "Агрокомплекс Лабинский" Алексей Скоробогатов.
Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Кондратьев: 493 млрд руб доходов поступило в бюджет Кубани
12 ноября, 21:25
"Инвестиции – это залог устойчивого развития экономики. Сегодня конкуренция в борьбе за внимание инвестора очень высока. Но мы знаем свои преимущества, в числе которых щедрая кубанская земля, развитая логистическая инфраструктура и курорты, а также предлагаем широкую систему мер поддержки в виде налоговых преференций, субсидий и льготных займов… Краснодарский край находится в числе шести крупнейших экономик страны и стабильно входит в десятку самых инвестиционно привлекательных регионов России", - отметил Кондратьев.
По словам главы региона, гордость Кубани – санаторно-курортная отрасль, объем инвестиций в которую с 2015 года увеличился более чем в 100 раз. В 2024 году на первое место в инвестпортфеле вышел промышленный комплекс, отметил губернатор.
Кондратьев подчеркнул, что Краснодарскому краю нужны инновации и механизмы развития для достижения превосходства во всех сферах экономики, поэтому регион открыт к сотрудничеству с каждым, кто заинтересован в успехе своего дела.
"За последние десять лет мы уже реализовали более 1,3 тысячи крупных инвестпроектов на 6 триллионов рублей. Сейчас на разной стадии находятся еще свыше 580 крупных проектов на общую сумму 4,4 триллиона рублей", - добавил губернатор.
Скала Парус - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Фестиваль античного наследия России пройдет на Кубани
Вчера, 17:25
 
Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайВениамин КондратьевТрансФин-МВиталий СергейчукРоссияКраснодар
 
 
