Кубань входит в десятку самых инвестиционно привлекательных регионов РФ

КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Кубань стабильно входит в десятку самых инвестиционно привлекательных регионов России, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!".

В четверг в Краснодаре открыли инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!". Губернатор выступил на сессии "Новый инвестиционный цикл: быстрее, выше, сильнее", в которой также приняли участие член правления ВТБ Виталий Сергейчук, вице-президент компании Dogma Никита Колесниченко, гендиректор "ТрансФин-М" Иннокентий Алафинов и гендиректор компании "Агрокомплекс Лабинский" Алексей Скоробогатов.

"Инвестиции – это залог устойчивого развития экономики. Сегодня конкуренция в борьбе за внимание инвестора очень высока. Но мы знаем свои преимущества, в числе которых щедрая кубанская земля, развитая логистическая инфраструктура и курорты, а также предлагаем широкую систему мер поддержки в виде налоговых преференций, субсидий и льготных займов… Краснодарский край находится в числе шести крупнейших экономик страны и стабильно входит в десятку самых инвестиционно привлекательных регионов России", - отметил Кондратьев.

По словам главы региона, гордость Кубани – санаторно-курортная отрасль, объем инвестиций в которую с 2015 года увеличился более чем в 100 раз. В 2024 году на первое место в инвестпортфеле вышел промышленный комплекс, отметил губернатор.

Кондратьев подчеркнул, что Краснодарскому краю нужны инновации и механизмы развития для достижения превосходства во всех сферах экономики, поэтому регион открыт к сотрудничеству с каждым, кто заинтересован в успехе своего дела.