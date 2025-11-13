Эксперт объяснил, как косуля оказалась в продуктовом магазине на Кубани

СОЧИ, 13 ноя – РИА Новости. Дикая косуля заблудилась в период брачного периода и случайно забежала в продуктовый магазин в Краснодарском крае, после она вернулась в лес, рассказал РИА Новости доктор биологических наук, профессор, академик российской академии естествознания Анатолий Кудактин.

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись с косулей, которая забежала в сетевой продуктовый магазин в селе под Туапсе . На кадрах видно, как дикое животное долгое время безуспешно пытается выбраться из магазина, ударяясь о стеклянные окна, и только при помощи очевидцев косуля смогла выбежать из здания.

"Косуля в период брачного времени иногда может заблудиться, все обошлось, она ушла в лес. Это взрослая особь косули", - рассказал собеседник агентства.