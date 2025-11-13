Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, как косуля оказалась в продуктовом магазине на Кубани - РИА Новости, 13.11.2025
11:52 13.11.2025
Эксперт объяснил, как косуля оказалась в продуктовом магазине на Кубани
Эксперт объяснил, как косуля оказалась в продуктовом магазине на Кубани
краснодарский край
туапсе
краснодарский край
туапсе
краснодарский край, туапсе
Краснодарский край, Туапсе
Эксперт объяснил, как косуля оказалась в продуктовом магазине на Кубани

Академик Кудактин: косуля в Краснодарском крае заблудилась в брачный период

CC BY-SA 4.0 / Andrey Giljov / Сибирская косуля
Сибирская косуля - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Andrey Giljov /
Сибирская косуля. Архивное фото
СОЧИ, 13 ноя – РИА Новости. Дикая косуля заблудилась в период брачного периода и случайно забежала в продуктовый магазин в Краснодарском крае, после она вернулась в лес, рассказал РИА Новости доктор биологических наук, профессор, академик российской академии естествознания Анатолий Кудактин.
Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись с косулей, которая забежала в сетевой продуктовый магазин в селе под Туапсе. На кадрах видно, как дикое животное долгое время безуспешно пытается выбраться из магазина, ударяясь о стеклянные окна, и только при помощи очевидцев косуля смогла выбежать из здания.
"Косуля в период брачного времени иногда может заблудиться, все обошлось, она ушла в лес. Это взрослая особь косули", - рассказал собеседник агентства.
По словам Кудактина, история с заблудившейся косулей произошла в конце июня.
Краснодарский крайТуапсе
 
 
