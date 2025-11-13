В Краснодарском крае нашли обломки БПЛА

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Обломки беспилотников обнаружены в двух поселениях Северского района Краснодарского края, во всех случаях пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона.

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами 130 украинских беспилотников, в том числе пять над Краснодарским краем

"В двух поселениях Северского района обнаружили обломки беспилотников. Во всех случаях падения фрагментов БПЛА пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы", - сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Как отмечается в релизе, в частности, в поселке городского типа Афипский повреждены газовая труба и легковой автомобиль, а также выбиты стекла в четырех частных домах.