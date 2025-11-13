Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае нашли обломки БПЛА - РИА Новости, 13.11.2025
11:23 13.11.2025
В Краснодарском крае нашли обломки БПЛА
В Краснодарском крае нашли обломки БПЛА
Обломки беспилотников обнаружены в двух поселениях Северского района Краснодарского края, во всех случаях пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 13.11.2025
происшествия, краснодарский край, северский район
Происшествия, Краснодарский край, Северский район
В Краснодарском крае нашли обломки БПЛА

В двух поселениях Краснодарского края нашли обломки БПЛА

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиФрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА
Фрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Фрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Обломки беспилотников обнаружены в двух поселениях Северского района Краснодарского края, во всех случаях пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона.
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами 130 украинских беспилотников, в том числе пять над Краснодарским краем.
"В двух поселениях Северского района обнаружили обломки беспилотников. Во всех случаях падения фрагментов БПЛА пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы", - сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
Как отмечается в релизе, в частности, в поселке городского типа Афипский повреждены газовая труба и легковой автомобиль, а также выбиты стекла в четырех частных домах.
Кроме того, в станице Смоленской повреждены окна в одном частном доме, в нескольких местах порваны провода линии электропередачи, добавил оперштаб.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
