В Крыму предупредили о начале информационной атаки со стороны Украины
В Крыму предупредили о начале информационной атаки со стороны Украины - РИА Новости, 13.11.2025
В Крыму предупредили о начале информационной атаки со стороны Украины
Информационная атака началась на Крым со стороны Украины, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 13.11.2025
В Крыму предупредили о начале информационной атаки со стороны Украины
Советник главы Крыма Крючков: началась информационная атака со стороны Украины