Рейтинг@Mail.ru
Крым направил средства от национализации на строительство социнфраструктуры - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/krym-2054771494.html
Крым направил средства от национализации на строительство социнфраструктуры
Крым направил средства от национализации на строительство социнфраструктуры - РИА Новости, 13.11.2025
Крым направил средства от национализации на строительство социнфраструктуры
Крым направил 6,9 миллиарда рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на строительство социальной инфраструктуры, сообщил глава... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:04:00+03:00
2025-11-13T15:04:00+03:00
республика крым
украина
сергей аксенов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040405272_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d3269768f61194880d980e7c0cb5a148.jpg
https://ria.ru/20251111/aksenov-2054181144.html
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040405272_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dbb3aa6277128c20a79d340a8412d1a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, украина, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Украина, Сергей Аксенов (политик)
Крым направил средства от национализации на строительство социнфраструктуры

Крым направил национализированные 6,9 млрд рублей на социальную инфраструктуру

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на набережной в Ялте
Отдыхающие на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на набережной в Ялте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Крым направил 6,9 миллиарда рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на строительство социальной инфраструктуры, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В этом году порядка тысячи объектов реализуется за счет средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих киевский режим. Мы направили 6,9 миллиарда рублей на благоустройство, на придомовые территории, учреждения культуры, спортивные объекты, сети водоснабжения и другое", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Владимир Путин во время встречи с Сергеем Аксёновым - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Аксенов рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в Крыму
11 ноября, 13:58
 
Республика КрымУкраинаСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала