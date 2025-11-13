Рейтинг@Mail.ru
Задержанной заммэра Ялты является Ирина Беломестнова - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/krym-2054729614.html
Задержанной заммэра Ялты является Ирина Беломестнова
Задержанной заммэра Ялты является Ирина Беломестнова - РИА Новости, 13.11.2025
Задержанной заммэра Ялты является Ирина Беломестнова
Задержанной накануне заместителем главы администрации Ялты является Ирина Беломестнова, она курировала вопросы строительства и благоустройства, сообщил РИА... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:01:00+03:00
2025-11-13T13:01:00+03:00
происшествия
ялта
республика крым
ольга курлаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/21/1512362111_0:97:2400:1447_1920x0_80_0_0_45657e96125d2025d6a04ca6ca1daf34.jpg
https://ria.ru/20251112/yalta-2054599090.html
ялта
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/21/1512362111_171:0:2230:1544_1920x0_80_0_0_ec036af93b2ce03b704eb78c4ef66dd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ялта, республика крым, ольга курлаева
Происшествия, Ялта, Республика Крым, Ольга Курлаева
Задержанной заммэра Ялты является Ирина Беломестнова

В Крыму задержали заммэра Ялты Ирину Беломестнову

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Задержанной накануне заместителем главы администрации Ялты является Ирина Беломестнова, она курировала вопросы строительства и благоустройства, сообщил РИА Новости источник в госструктурах региона.
Ранее помощник главы Крыма Ольга Курлаева сообщила, что в администрации Ялты правоохранители проводят оперативные мероприятия, задержана заместитель мэра города.
"Задержанная – Ирина Беломестнова", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в качестве заместителя главы администрации города Беломестнова курировала вопросы строительства и благоустройства.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Правоохранители задержали заместителя мэра Ялты
12 ноября, 19:42
 
ПроисшествияЯлтаРеспублика КрымОльга Курлаева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала