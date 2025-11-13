https://ria.ru/20251113/krym-2054729614.html
Задержанной заммэра Ялты является Ирина Беломестнова
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Задержанной накануне заместителем главы администрации Ялты является Ирина Беломестнова, она курировала вопросы строительства и благоустройства, сообщил РИА Новости источник в госструктурах региона.
Ранее помощник главы Крыма Ольга Курлаева
сообщила, что в администрации Ялты
правоохранители проводят оперативные мероприятия, задержана заместитель мэра города.
"Задержанная – Ирина Беломестнова", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в качестве заместителя главы администрации города Беломестнова курировала вопросы строительства и благоустройства.