Лидер АдГ заявил о необходимости разрядки в отношениях с Россией

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил о необходимости разрядки в отношениях с Россией, чтобы не допустить большой войны в Европе.

"Нам не нужно становиться готовыми к войне в этой стране. Мы должны, наконец, стать готовыми к миру. Это мой подход, и я борюсь за это", - добавил Крупалла.