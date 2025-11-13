МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил о необходимости разрядки в отношениях с Россией, чтобы не допустить большой войны в Европе.
"Очевидно, что я имею в виду политику разрядки, которая нам, наконец, нужна... Мы должны идти навстречу друг другу, чтобы предотвратить войну, большую войну в Европе. Таков мой подход, и речь должна идти о том, чтобы не пришлось посылать военнослужащих на какие-либо чужие войны или подвергать себя риску того, что война распространится на Европу. Это должно относиться к политике в Германии", - заявил Крупалла в интервью телеканалу ZDF.
В Германии разразился спор из-за России
8 ноября, 20:13
"Нам не нужно становиться готовыми к войне в этой стране. Мы должны, наконец, стать готовыми к миру. Это мой подход, и я борюсь за это", - добавил Крупалла.
Ранее Крупалла в эфире передачи телеканала ZDF заявил, что в настоящее время не видит угрозы для Германии со стороны России. Он также сказал, что угрозой для Германии может стать любая страна. В этом контексте он упомянул Польшу, которая отказывается выдавать Германии подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток". Из-за своих высказываний Крупалла столкнулся с волной критики.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.