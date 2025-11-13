Рейтинг@Mail.ru
Лидер АдГ заявил о необходимости разрядки в отношениях с Россией - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 13.11.2025 (обновлено: 15:39 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/krupalla-2054784718.html
Лидер АдГ заявил о необходимости разрядки в отношениях с Россией
Лидер АдГ заявил о необходимости разрядки в отношениях с Россией - РИА Новости, 13.11.2025
Лидер АдГ заявил о необходимости разрядки в отношениях с Россией
Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил о необходимости разрядки в отношениях с Россией, чтобы не допустить... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:36:00+03:00
2025-11-13T15:39:00+03:00
в мире
россия
европа
германия
тино крупалла
нато
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806954497_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_e3d42b3fab4474d3c0fdd94f8a09d863.jpg
https://ria.ru/20251108/germaniya-2053709639.html
https://ria.ru/20251107/trevoga-2053510553.html
россия
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806954497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9a8e66db839936bc98de85003ec11261.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, германия, тино крупалла, нато, северный поток
В мире, Россия, Европа, Германия, Тино Крупалла, НАТО, Северный поток
Лидер АдГ заявил о необходимости разрядки в отношениях с Россией

Лидер АдГ Крупалла заявил о необходимости разрядки в отношениях с Россией

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЛидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил о необходимости разрядки в отношениях с Россией, чтобы не допустить большой войны в Европе.
"Очевидно, что я имею в виду политику разрядки, которая нам, наконец, нужна... Мы должны идти навстречу друг другу, чтобы предотвратить войну, большую войну в Европе. Таков мой подход, и речь должна идти о том, чтобы не пришлось посылать военнослужащих на какие-либо чужие войны или подвергать себя риску того, что война распространится на Европу. Это должно относиться к политике в Германии", - заявил Крупалла в интервью телеканалу ZDF.
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Германии разразился спор из-за России
8 ноября, 20:13
"Нам не нужно становиться готовыми к войне в этой стране. Мы должны, наконец, стать готовыми к миру. Это мой подход, и я борюсь за это", - добавил Крупалла.
Ранее Крупалла в эфире передачи телеканала ZDF заявил, что в настоящее время не видит угрозы для Германии со стороны России. Он также сказал, что угрозой для Германии может стать любая страна. В этом контексте он упомянул Польшу, которая отказывается выдавать Германии подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток". Из-за своих высказываний Крупалла столкнулся с волной критики.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Военнослужащий группы противодействия БПЛА батальона Шрама спецназа Ахмат МО РФ на территории Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Мы не готовы". В Германии забили тревогу из-за российского оружия
7 ноября, 17:28
 
В миреРоссияЕвропаГерманияТино КрупаллаНАТОСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала