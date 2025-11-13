В Кремле оставили без комментариев вопрос об активах Ситибанка

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о продаже активов Ситибанка.

Журналисты спросили у него, можно ли считать разрешение президента Владимира Путина реализовать их жестом доброй воли по отношению к США на фоне переговоров.

"Это я оставляю без комментариев", — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что каждый кейс рассматривает соответствующая комиссия, затем рекомендации передают главе государства.

В среду стало известно, что Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" купить все акции Ситибанка.

Citigroup заявила в апреле 2021 года, что уйдет с рынка розничного банковского бизнеса в России. После введения западных санкций против Москвы Ситибанк сообщил в марте 2022-го, что не будет привлекать новых клиентов в страну. Также он анонсировал продолжение выхода из российского бизнеса. Ситибанк продал портфели потребительских кредитов и карт "Уралсибу".

В октябре 2022 года Путин запретил сделки без спецразрешения с акциями и долями в уставном капитале кредитной организации.