В Кремле оставили без комментариев вопрос об активах Ситибанка
2025-11-13T13:26:00+03:00
2025-11-13T13:26:00+03:00
2025-11-13T15:53:00+03:00
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о продаже активов Ситибанка.
Журналисты спросили у него, можно ли считать разрешение президента Владимира Путина реализовать их жестом доброй воли по отношению к США на фоне переговоров.
"Это я оставляю без комментариев", — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что каждый кейс рассматривает соответствующая комиссия, затем рекомендации передают главе государства.
В среду стало известно, что Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" купить все акции Ситибанка.
Citigroup
заявила в апреле 2021 года, что уйдет с рынка розничного банковского бизнеса в России. После введения западных санкций против Москвы Ситибанк сообщил в марте 2022-го, что не будет привлекать новых клиентов в страну. Также он анонсировал продолжение выхода из российского бизнеса. Ситибанк продал портфели потребительских кредитов и карт "Уралсибу".
В октябре 2022 года Путин запретил сделки без спецразрешения с акциями и долями в уставном капитале кредитной организации.
Citibank — крупнейший депозитарий и расчетный центр для российских расписок и облигаций. Как депозитарий он обслуживал АФК "Система", "Лукойл", ММК, "Ростелеком", "Татнефть", "Фосагро" и "Эн+ Груп".