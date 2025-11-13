В Кремле прокомментировали заявление Киева о прекращении переговоров

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости . Заявления о прекращении переговоров Украиной с РФ де-факто формализуют отказ Киева от диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.