Минздрав Подмосковья рассказал о состоянии пострадавшего от мины ребенка

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мальчик, пострадавший от мины-ловушки в Красногорске, находится в отделении интенсивной терапии в состоянии средней степени тяжести, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"Мальчик, у которого в руках взорвалось СВУ в Красногорске, продолжает находиться в отделении интенсивной терапии под постоянным наблюдением врачей. Его состояние оценивается как средней степени тяжести", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно сообщению, специалисты разных профилей Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля продолжают работать с ребенком и оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь.
В среду СК РФ сообщил РИА Новости, что ребенок в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. В свою очередь, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что пострадавший мальчик находится в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.