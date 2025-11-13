Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Красногорске

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сильный болевой синдром сохраняется у мальчика, пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске, сейчас он находится под седацией, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"Глеб сейчас спит. Вернее, он почти постоянно спит. После ранения у ребенка сохраняется сильный болевой синдром, поэтому врачи держат его под седацией", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.
Омбудсмен также рассказала, что в четверг проведала мальчика в больнице. Она сообщила, что левая рука у ребенка тоже пострадала во время инцидента, есть перелом и ранения.
В среду СК РФ сообщил РИА Новости, что ребенок в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой десять рублей. В свою очередь, Мишонова рассказала, что пострадавший мальчик находится в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка. В четверг пресс-служба Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля сообщила РИА Новости, что мальчик находится в состоянии средней степени тяжести, его лечение продолжается.