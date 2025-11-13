Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Красногорске - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/krasnogorsk-2054736997.html
Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Красногорске
Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Красногорске - РИА Новости, 13.11.2025
Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Красногорске
Сильный болевой синдром сохраняется у мальчика, пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске, сейчас он находится под седацией, сообщила уполномоченный по... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:23:00+03:00
2025-11-13T13:23:00+03:00
происшествия
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577389104_0:3:820:464_1920x0_80_0_0_e668b18f6f81cd92367a6dcf11c8bd85.jpg
https://ria.ru/20251112/krasnogorsk-2054617972.html
красногорск
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577389104_0:0:820:615_1920x0_80_0_0_f6f42fe93556ef2d172615af1a9405d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), россия, ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Россия, Ксения Мишонова, Следственный комитет России (СК РФ)
Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Красногорске

У пострадавшего в Красногорске мальчика сохраняется сильный болевой синдром

CC BY 4.0 / Правительство Московской области / Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
CC BY 4.0 / Правительство Московской области /
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сильный болевой синдром сохраняется у мальчика, пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске, сейчас он находится под седацией, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"Глеб сейчас спит. Вернее, он почти постоянно спит. После ранения у ребенка сохраняется сильный болевой синдром, поэтому врачи держат его под седацией", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.
Омбудсмен также рассказала, что в четверг проведала мальчика в больнице. Она сообщила, что левая рука у ребенка тоже пострадала во время инцидента, есть перелом и ранения.
В среду СК РФ сообщил РИА Новости, что ребенок в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой десять рублей. В свою очередь, Мишонова рассказала, что пострадавший мальчик находится в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка. В четверг пресс-служба Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля сообщила РИА Новости, что мальчик находится в состоянии средней степени тяжести, его лечение продолжается.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
МВД опровергло слухи о неприбытии полиции из-за взрыва в Красногорске
12 ноября, 22:14
 
ПроисшествияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)РоссияКсения МишоноваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала