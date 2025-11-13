Омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, пострадавшего в Красногорске

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сильный болевой синдром сохраняется у мальчика, пострадавшего от мины-ловушки в Красногорске, сейчас он находится под седацией, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Омбудсмен также рассказала, что в четверг проведала мальчика в больнице. Она сообщила, что левая рука у ребенка тоже пострадала во время инцидента, есть перелом и ранения.