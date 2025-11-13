Врачи рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в Красногорске

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мальчик, пострадавший от мины-ловушки в Красногорске, находится в состоянии средней степени тяжести, его лечение продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля.