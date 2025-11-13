https://ria.ru/20251113/krasnogorsk-2054688511.html
Врачи рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в Красногорске
Врачи рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в Красногорске - РИА Новости, 13.11.2025
Врачи рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в Красногорске
Мальчик, пострадавший от мины-ловушки в Красногорске, находится в состоянии средней степени тяжести, его лечение продолжается, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T11:03:00+03:00
2025-11-13T11:03:00+03:00
2025-11-13T11:03:00+03:00
происшествия
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054470084_0:0:1267:712_1920x0_80_0_0_c929e81486833bcb67ac0aeb081fc375.jpg
https://ria.ru/20251112/sluzhby-2054586707.html
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054470084_0:0:949:712_1920x0_80_0_0_eba26d83c72e3ac95a60ba68f85c2862.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск, россия, московская область (подмосковье), ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Россия, Московская область (Подмосковье), Ксения Мишонова, Следственный комитет России (СК РФ)
Врачи рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в Красногорске
Пострадавший от мины-ловушки в Красногорске ребенок продолжает лечение