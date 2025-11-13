Рейтинг@Mail.ru
Врачи рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в Красногорске - РИА Новости, 13.11.2025
11:03 13.11.2025
Врачи рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в Красногорске
Врачи рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в Красногорске - РИА Новости, 13.11.2025
Врачи рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в Красногорске
Мальчик, пострадавший от мины-ловушки в Красногорске, находится в состоянии средней степени тяжести, его лечение продолжается, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.11.2025
происшествия
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, красногорск, россия, московская область (подмосковье), ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Россия, Московская область (Подмосковье), Ксения Мишонова, Следственный комитет России (СК РФ)
Врачи рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего в Красногорске

Пострадавший от мины-ловушки в Красногорске ребенок продолжает лечение

© Воробьёв LIVE/TelegramАндрей Воробьев посещает мальчика Глеба, пострадавшего на детской площадке в Красногорске
Андрей Воробьев посещает мальчика Глеба, пострадавшего на детской площадке в Красногорске - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Воробьёв LIVE/Telegram
Андрей Воробьев посещает мальчика Глеба, пострадавшего на детской площадке в Красногорске
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мальчик, пострадавший от мины-ловушки в Красногорске, находится в состоянии средней степени тяжести, его лечение продолжается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля.
"Мальчик находится в состоянии средней тяжести, продолжает лечение под наблюдением специалистов Центра", - рассказали в пресс-службе.
В среду СК РФ сообщил РИА Новости, что ребенок в Красногорске поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой десять рублей. В свою очередь, детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что пострадавший мальчик находится в тяжелом состоянии, врачи частично ампутировали ему пальцы. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.
Очевидица рассказала, как скорая приехала на место взрыва в Красногорске
12 ноября, 18:39
 
Происшествия
 
 
