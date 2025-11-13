Сдавшийся в плен солдат ВСУ рассказал о ситуации в Красноармейске

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Ситуация для окружённых частей ВСУ в Красноармейске критическая, у солдат остаётся только два выхода – либо сдаться в плен, либо быть ликвидированными, рассказал военнослужащий ВСУ Павел Сергеевский, сдавшийся в плен в Красноармейске.

"Кто из наших не сдался, уже все ликвидированы. Я захотел остаться живым, поэтому добровольно сдался в плен", - заявил Сергеевский в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Пленный рассказал, что в городе вместе с сослуживцами удерживал здание, в котором было два входа. Он признался, что украинские военные "еле контролировали" один из них, российские бойцы обошли их и закинули гранату. После этого солдаты ВСУ остались целы и решили сдаться.

Он уточнил, что тем, кого отправляли на задание, было и интуитивно, и логически понятно, что "это дорога в один конец", и не хотелось "идти на убой".

У заблокированных в городе военных ВСУ, по его словам, не было связи с командованием даже по имеющейся рации. Задача Сергеевского с сослуживцами заключалась в удержании позиций. Командование приказало им не допустить захода ВС РФ в Красноармейск и обещало, что через полдня-день "всё будет намного лучше, всё будет хорошо", рассказал пленный.