Сдавшийся в плен в Красноармейске боец ВСУ рассказал о голоде - РИА Новости, 13.11.2025
08:28 13.11.2025
Сдавшийся в плен в Красноармейске боец ВСУ рассказал о голоде
Подразделения ВСУ, окружённые в Красноармейске, испытывают острый дефицит боекомплекта, еды и медицинских средств, вместо питания им приходится пить просто... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
в мире, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Сдавшийся в плен в Красноармейске боец ВСУ рассказал о голоде

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Подразделения ВСУ, окружённые в Красноармейске, испытывают острый дефицит боекомплекта, еды и медицинских средств, вместо питания им приходится пить просто воду, рассказал украинский военнослужащий Павел Сергеевский, сдавшийся в плен в Красноармейске.
"У нас полностью нехватка боекомплектов, патронов, гранат, дефицит провизии. Воду чуть ли не из лужи надо пить. Связи с командованием почти нет, на улицу невозможно выйти, потому что постоянно идет обстрел что артиллерии, что прилет минометов, в небе куча дронов, постоянно сбросы", - сказал Сергеевский в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
"В основном голод водой убивали. Водой залил, желудок уже не пустой. А то, что нам обещали сбросы провизии и боекомплекта дронами, то почти ничего не было. Можно сказать, что вообще ничего не было", - добавил он.
Сергеевский также пожаловался на то, что в окружении стремительно иссякал запас медицинских препаратов – обезболивающих, турникетов для перевязок и даже простых бинтов. Ситуацию с медициной в окружении в Красноармейске он назвал катастрофой.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Харьковской области сдались в плен бойцы 57-й бригады ВСУ
В миреКрасноармейскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
