Сдавшийся в плен в Красноармейске боец ВСУ рассказал о голоде

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Подразделения ВСУ, окружённые в Красноармейске, испытывают острый дефицит боекомплекта, еды и медицинских средств, вместо питания им приходится пить просто воду, рассказал украинский военнослужащий Павел Сергеевский, сдавшийся в плен в Красноармейске.
"У нас полностью нехватка боекомплектов, патронов, гранат, дефицит провизии. Воду чуть ли не из лужи надо пить. Связи с командованием почти нет, на улицу невозможно выйти, потому что постоянно идет обстрел что артиллерии, что прилет минометов, в небе куча дронов, постоянно сбросы", - сказал Сергеевский в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ
.
"В основном голод водой убивали. Водой залил, желудок уже не пустой. А то, что нам обещали сбросы провизии и боекомплекта дронами, то почти ничего не было. Можно сказать, что вообще ничего не было", - добавил он.
Сергеевский также пожаловался на то, что в окружении стремительно иссякал запас медицинских препаратов – обезболивающих, турникетов для перевязок и даже простых бинтов. Ситуацию с медициной в окружении в Красноармейске
он назвал катастрофой.