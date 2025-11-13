https://ria.ru/20251113/kovach-2054797652.html
"Втянет в войну". В Венгрии предупредили Россию после шага Германии
"Втянет в войну". В Венгрии предупредили Россию после шага Германии - РИА Новости, 13.11.2025
"Втянет в войну". В Венгрии предупредили Россию после шага Германии
Изменение правил призыва в Германии может стать первым шагом к непосредственному вступлению Европы в конфликт на Украине, сообщил представитель правительства... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:09:00+03:00
2025-11-13T16:09:00+03:00
2025-11-13T16:09:00+03:00
в мире
украина
венгрия
германия
золтан ковач
евросоюз
хдс/хсс
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951759290_0:380:2903:2013_1920x0_80_0_0_f5e27e85b2524c8a1ecdeed811855383.jpg
https://ria.ru/20251113/germaniya-2054746389.html
https://ria.ru/20251113/orban-2054752551.html
украина
венгрия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951759290_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c28142ca2e1adb4fa4e6527b059a2354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, германия, золтан ковач, евросоюз, хдс/хсс, нато
В мире, Украина, Венгрия, Германия, Золтан Ковач, Евросоюз, ХДС/ХСС, НАТО
"Втянет в войну". В Венгрии предупредили Россию после шага Германии
Ковач: призыв в Германии может быть первым шагом к войне в Европе