"Втянет в войну". В Венгрии предупредили Россию после шага Германии
16:09 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/kovach-2054797652.html
"Втянет в войну". В Венгрии предупредили Россию после шага Германии
"Втянет в войну". В Венгрии предупредили Россию после шага Германии - РИА Новости, 13.11.2025
"Втянет в войну". В Венгрии предупредили Россию после шага Германии
Изменение правил призыва в Германии может стать первым шагом к непосредственному вступлению Европы в конфликт на Украине, сообщил представитель правительства... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:09:00+03:00
2025-11-13T16:09:00+03:00
в мире
украина
венгрия
германия
золтан ковач
евросоюз
хдс/хсс
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951759290_0:380:2903:2013_1920x0_80_0_0_f5e27e85b2524c8a1ecdeed811855383.jpg
https://ria.ru/20251113/germaniya-2054746389.html
https://ria.ru/20251113/orban-2054752551.html
украина
венгрия
германия
в мире, украина, венгрия, германия, золтан ковач, евросоюз, хдс/хсс, нато
В мире, Украина, Венгрия, Германия, Золтан Ковач, Евросоюз, ХДС/ХСС, НАТО
"Втянет в войну". В Венгрии предупредили Россию после шага Германии

Ковач: призыв в Германии может быть первым шагом к войне в Европе

© AP Photo / Henry NichollsСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Солдаты бундесвера. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Изменение правил призыва в Германии может стать первым шагом к непосредственному вступлению Европы в конфликт на Украине, сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.
"Брюссель втянул Европу в конфликт на Украине, пообещал "все, что потребуется", и теперь — сюрприз! — молодых людей выстраивают в очередь на обязательную комиссию, потому что происходящее в Киеве потихоньку становится нашей заботой", — отметил он.
Немецкие военнослужащие готовятся к разгрузке БМП Marder - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Правящая коалиция в ФРГ достигла соглашения по закону о военной службе
Вчера, 14:05
Таким образом Ковач прокомментировал сообщения немецких СМИ о том, что правящая коалиция Германии — СДПГ и блок ХДС/ХСС — согласовала законопроект о возвращении обязательной медицинской комиссии для мужчин и возможном призыве по жребию.
Представитель правительства Венгрии предупредил, что в случае вступления Украины в ЕС Европа столкнется с тем, что Брюссель втянет весь континент в "войну, за которую не голосовал ни один гражданин союза". Он также подчеркнул, что "призыв по требованию" может стать постоянной практикой в Евросоюзе.
В конце октября издание Euractiv со ссылкой на главу военного комитета ЕС Шона Клэнси сообщало, что дискуссии о возможной отправке военных инструкторов на Украину возобновились в ЕС на фоне предпринимаемых США попыток мирного урегулирования конфликта. При этом издание подчеркивает, что Брюссель не будет идти на какие-либо шаги до тех пор, пока для отправки военных не сложатся необходимые условия. Одно из них — прекращение огня.
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Орбан объявил о жестком решении по Украине из-за скандала с Зеленским
Вчера, 14:21
 
В миреУкраинаВенгрияГерманияЗолтан КовачЕвросоюзХДС/ХССНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
