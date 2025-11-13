Сийярто призвал прекратить спонсирование Киева из-за коррупции

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Евросоюзу следует перестать помогать Киеву из-за коррупции на Украине, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

"Брюссель годами финансировал украинское государство деньгами европейского народа. Тем временем на Украине процветает коррупция, и неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС ", — написал он в Facebook*.

Глава МИД указал на недавно опубликованные свидетельства коррупции в ближайшем окружении Владимира Зеленского

"И чего же Брюссель хочет тем временем? Отправить еще больше денег на Украину, президенту Зеленскому, в чьем ближайшем окружении недавно была раскрыта крупная коррупционная сеть <…>. Пора прекратить это безумие, мы должны прекратить отправлять деньги европейского народа на Украину!" — добавил Сийярто

Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

По словам Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Галущенко и в компании " Энергоатом ". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, которого считают его "кошельком". Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.