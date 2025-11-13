Рейтинг@Mail.ru
04:17 13.11.2025 (обновлено: 08:34 13.11.2025)
Сийярто призвал прекратить спонсирование Киева из-за коррупции
Сийярто призвал прекратить спонсирование Киева из-за коррупции
Евросоюзу следует перестать помогать Киеву из-за коррупции на Украине, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 13.11.2025
в мире, украина, венгрия, петер сийярто, ирина геращенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, евросоюз, владимир зеленский, киев
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Ирина Геращенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Евросоюз, Владимир Зеленский, Киев

Сийярто призвал прекратить спонсирование Киева из-за коррупции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Евросоюзу следует перестать помогать Киеву из-за коррупции на Украине, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.
"Брюссель годами финансировал украинское государство деньгами европейского народа. Тем временем на Украине процветает коррупция, и неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС", — написал он в Facebook*.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Зеленский может быть замешан в коррупционном деле, пишет Bloomberg
12 ноября, 11:01
Глава МИД указал на недавно опубликованные свидетельства коррупции в ближайшем окружении Владимира Зеленского.
"И чего же Брюссель хочет тем временем? Отправить еще больше денег на Украину, президенту Зеленскому, в чьем ближайшем окружении недавно была раскрыта крупная коррупционная сеть <…>. Пора прекратить это безумие, мы должны прекратить отправлять деньги европейского народа на Украину!" — добавил Сийярто.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
На Украине запустили процедуру отставки правительства
10 ноября, 22:53

Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, которого считают его "кошельком". Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Светлана Гринчук - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Министр энергетики Украины подала в отставку
12 ноября, 18:12
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
"Начал раздражать". Запад дал старт свержению Зеленского
12 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаВенгрияПетер СийяртоИрина ГеращенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомЕвросоюзВладимир ЗеленскийКиев
 
 
