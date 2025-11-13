Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошел концерт участников премии "Звезды Хайпа"
16:55 13.11.2025
В Москве прошел концерт участников премии "Звезды Хайпа"
2025
В Москве прошел концерт участников премии "Звезды Хайпа"

Ольга Серябкина
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В одном из столичных торгово-развлекательных центров состоялся концерт участников премии "Звезды Хайпа". Для зрителей выступили популярные блогеры и артисты, сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы".
На сцене свои хиты исполнили Артур Пирожков, "5УТРА", ХАННА и Кирилл Мойтон, Бьянка, SERYABKINA, Мария Янковская, Юля Гаврилина, nkeeei, uniqe, Милана Хаметова и другие.
На концерте также анонсировали новое музыкальное событие: двухдневный фестиваль "Выставка Достижений Народного Хайпа". Он пройдет предстоящей весной в Москве. Как отметили организаторы, событие станет дополнением к премии "Звезды Хайпа".
"Это будет погружение в хайп-мир, где оживут любимые мемы и виральные тренды", отметила Светлана Столповских, музыкальный продюсер "Русской Медиагруппы" и создатель проекта "Звезды Хайпа".
Фестиваль объединит несколько интерактивных зон, на которых будет представлено все, что попало в тренды и завоевало сердца миллионов: от завирусившихся танцев и тв-программ до питомцев и капкейков.
