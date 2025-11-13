В Москве прошел концерт участников премии "Звезды Хайпа"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В одном из столичных торгово-развлекательных центров состоялся концерт участников премии "Звезды Хайпа". Для зрителей выступили популярные блогеры и артисты, сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы".

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" Артур Пирожков Артур Пирожков © Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" 1 из 6 © Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" Бьянка Бьянка © Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" 2 из 6 © Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" LIZOGUB LIZOGUB © Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" 3 из 6 © Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS © Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" 4 из 6 © Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" ХАННА ХАННА © Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" 5 из 6 © Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" Иван Чуйков Иван Чуйков © Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" 6 из 6 Артур Пирожков © Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" 1 из 6 Бьянка © Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" 2 из 6 LIZOGUB © Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" 3 из 6 nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS © Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" 4 из 6 ХАННА © Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" 5 из 6 Иван Чуйков © Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" 6 из 6

На сцене свои хиты исполнили Артур Пирожков, "5УТРА", ХАННА и Кирилл Мойтон, Бьянка, SERYABKINA, Мария Янковская, Юля Гаврилина, nkeeei, uniqe, Милана Хаметова и другие.

На концерте также анонсировали новое музыкальное событие: двухдневный фестиваль "Выставка Достижений Народного Хайпа". Он пройдет предстоящей весной в Москве. Как отметили организаторы, событие станет дополнением к премии "Звезды Хайпа".

"Это будет погружение в хайп-мир, где оживут любимые мемы и виральные тренды", — отметила Светлана Столповских, музыкальный продюсер "Русской Медиагруппы" и создатель проекта "Звезды Хайпа".