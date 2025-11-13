В Москве прошел концерт участников премии "Звезды Хайпа"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В одном из столичных торгово-развлекательных центров состоялся концерт участников премии "Звезды Хайпа". Для зрителей выступили популярные блогеры и артисты, сообщает пресс-служба "Русской Медиагруппы".
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"Артур Пирожков
Артур Пирожков
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
1 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"Бьянка
Бьянка
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
2 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"LIZOGUB
LIZOGUB
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
3 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS
nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
4 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"ХАННА
ХАННА
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
5 из 6
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"Иван Чуйков
Иван Чуйков
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы"
6 из 6
На сцене свои хиты исполнили Артур Пирожков, "5УТРА", ХАННА и Кирилл Мойтон, Бьянка, SERYABKINA, Мария Янковская, Юля Гаврилина, nkeeei, uniqe, Милана Хаметова и другие.
На концерте также анонсировали новое музыкальное событие: двухдневный фестиваль "Выставка Достижений Народного Хайпа". Он пройдет предстоящей весной в Москве. Как отметили организаторы, событие станет дополнением к премии "Звезды Хайпа".
"Это будет погружение в хайп-мир, где оживут любимые мемы и виральные тренды", — отметила Светлана Столповских, музыкальный продюсер "Русской Медиагруппы" и создатель проекта "Звезды Хайпа".
Фестиваль объединит несколько интерактивных зон, на которых будет представлено все, что попало в тренды и завоевало сердца миллионов: от завирусившихся танцев и тв-программ до питомцев и капкейков.