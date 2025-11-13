Комитет ГД одобрил законопроект о лицензировании торговли табаком

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий лицензирование торговли табачной и никотиносодержащей продукцией в России.

"Реализация предлагаемых законопроектом мер позволит усилить эффективный контроль за оборотом табачной и никотинсодержащей продукции, а также повысить легальность данного рынка", - отмечается в заключении комитета.

Документ внесен правительством РФ . Введение лицензирования в этой сфере - важный этап создания комплексного регулирования отрасли, который позволит обелить рынок и обеспечить регионам дополнительные доходы, пояснял в сентябре замминистра финансов РФ Алексей Сазанов . Такое регулирование позволит контролировать всю цепочку поставок табачной и никотинсодержащей продукции от производителей и импортеров до конечного потребителя и пресекать оборот нелегального товара, отмечал он.

Законопроект вводит лицензионные требования к оптовой и розничной продаже такой продукции. На каждый объект и вид торговли будет выдаваться отдельная лицензия. Лицензированию будут подлежать: закупка, хранение и поставка табачной продукции, никотинсодержащей продукции, сырья и никотинового сырья (оптовая торговля); розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции; развозная торговля такой продукцией.

Лицензию на оптовую торговлю будет выдавать Росалкогольтабакконтроль, на розничную и развозную - органы исполнительной власти субъектов РФ, поэтому доходы от их выдачи будут поступать, соответственно, в федеральный и региональные бюджеты.

Для получения лицензии предусмотрен ряд требований. Среди них – отсутствие налоговой задолженности на сумму более 3 тысяч рублей; наличие у соискателей лицензий в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде магазина или павильона площадью не менее пяти квадратных метров; а также уплата пошлины.

Регионы смогут вводить дополнительные ограничения мест розничной продажи, а также устанавливать свой минимальный размер площади торгового объекта, но не более 10 квадратных метров. Проверка соблюдения лицензионных требований, установленных на уровне субъектов РФ, будет проводиться в рамках регионального контроля табачного рынка. При аннулировании лицензии подать заявление на выдачу новой можно будет не ранее, чем через год.