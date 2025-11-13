Операторы умных колонок опровергли тезис "Роскачества" о микрофонах

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Операторы умных колонок опровергают тезисы о том, что только физическое отключение микрофона на умной колонке гарантирует полную приватность пользователя, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.