15:28 13.11.2025 (обновлено: 15:31 13.11.2025)
Операторы умных колонок опровергли тезис "Роскачества" о микрофонах
технологии
сергей боярский
роскачество
госдума рф
технологии, сергей боярский, роскачество, госдума рф
Технологии, Сергей Боярский, Роскачество, Госдума РФ
Операторы умных колонок опровергли тезис "Роскачества" о микрофонах

Боярский: операторы умных колонок опровергают тезисы об отключении микрофонов

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Операторы умных колонок опровергают тезисы о том, что только физическое отключение микрофона на умной колонке гарантирует полную приватность пользователя, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Ранее РИА Новости рассказали в Роскачестве, что только физическое отключение микрофона на умной колонке гарантирует полную приватность пользователя, этот же принцип необходимо применять и к другим устройствам.
"Заявление "эксперта" Роскачества безответственно и провокационно. Распространение безосновательных цифровых фобий среди населения недопустимо. Связался с несколькими операторами умных колонок, они категорически опровергают эти тезисы", - написал он в своем канале в Max.
Умная колонка Яндекс.Станция - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
РИА Новости развенчало миф о камере в колонке "Алиса"
1 февраля, 12:19
 
ТехнологииСергей БоярскийРоскачествоГосдума РФ
 
 
