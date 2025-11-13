Рейтинг@Mail.ru
Предпринимателя Кокорича* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/kokorich-2054828359.html
Предпринимателя Кокорича* внесли в список террористов и экстремистов
Предпринимателя Кокорича* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 13.11.2025
Предпринимателя Кокорича* внесли в список террористов и экстремистов
Предприниматель Михаил Кокорич* ранее заявивший, что его компания продает Украине сотни беспилотников, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ,... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:45:00+03:00
2025-11-13T17:45:00+03:00
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921313292_0:25:3078:1756_1920x0_80_0_0_bdfa1f6baa62945412a33b3d02f8b698.jpg
https://ria.ru/20251113/perechen-2054820975.html
https://ria.ru/20251113/jana-2054739652.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921313292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9d6da0e97dc7c40189cfa45d7726bb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Предпринимателя Кокорича* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес предпринимателя Кокорича в перечень террористов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМихаил Кокорич
Михаил Кокорич - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Михаил Кокорич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Предприниматель Михаил Кокорич* ранее заявивший, что его компания продает Украине сотни беспилотников, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые) Кокорич Михаил Валерьевич*, 11.10.1976 года рождения, поселок Агинское Читинской области", - говорится в перечне.
Екатерина Шульман* - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Политолога Шульман* внесли в перечень террористов и экстремистов
Вчера, 17:22
В интервью французскому журналу Challenges в январе 2024 года российский основатель швейцарского стартапа Destinus Михаил Кокорич*, отказавшийся от гражданства РФ, заявил, что его компания продает Украине сотни беспилотников.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Актриса Яна Троянова - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Троянова* не считает себя виновной в призывах к терроризму
Вчера, 13:33
 
РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала