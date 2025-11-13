Рейтинг@Mail.ru
В Китае заявили о готовности углублять военное сотрудничество с США
14:35 13.11.2025
В Китае заявили о готовности углублять военное сотрудничество с США
В Китае заявили о готовности углублять военное сотрудничество с США - РИА Новости, 13.11.2025
В Китае заявили о готовности углублять военное сотрудничество с США
Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнюй заявил, что Китай готов углублять сотрудничество по военной линии с США на условиях равенства, сообщает... РИА Новости, 13.11.2025
В Китае заявили о готовности углублять военное сотрудничество с США

Флаги США и Китая
Флаги США и Китая
Флаги США и Китая
Флаги США и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнюй заявил, что Китай готов углублять сотрудничество по военной линии с США на условиях равенства, сообщает издание Politico со ссылкой на проведенное интервью.
"Китай готов расширить официальные каналы существующей прямой телефонной связи по вопросам обороны, включив в них стратегическую коммуникацию на высоком уровне, переговоры по вопросам политики, позитивное взаимодействие между войсками... Лю заявил, что любые новые отношения должны быть "основаны на равенстве и уважении", - пишет издание.
По словам дипломата, США также должны будут выполнить своё обязательство "не пытаться сдерживать Китай и не провоцировать конфликт".
Добыча редкоземельных металлов в провинции Чжэцзян, Китай
Китай разрабатывает план поставки редкоземельных металлов в США, пишут СМИ
11 ноября, 07:30
Заголовок открываемого материала