В Китае заявили о готовности углублять военное сотрудничество с США
Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнюй заявил, что Китай готов углублять сотрудничество по военной линии с США на условиях равенства, сообщает... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:35:00+03:00
2025-11-13T14:35:00+03:00
2025-11-13T14:35:00+03:00
В Китае заявили о готовности углублять военное сотрудничество с США
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнюй заявил, что Китай готов углублять сотрудничество по военной линии с США на условиях равенства, сообщает издание Politico со ссылкой на проведенное интервью.
"Китай готов расширить официальные каналы существующей прямой телефонной связи по вопросам обороны, включив в них стратегическую коммуникацию на высоком уровне, переговоры по вопросам политики, позитивное взаимодействие между войсками... Лю заявил, что любые новые отношения должны быть "основаны на равенстве и уважении", - пишет издание.
По словам дипломата, США
также должны будут выполнить своё обязательство "не пытаться сдерживать Китай
и не провоцировать конфликт".