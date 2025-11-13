В Китае заявили о готовности углублять военное сотрудничество с США

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнюй заявил, что Китай готов углублять сотрудничество по военной линии с США на условиях равенства, сообщает издание Politico со ссылкой на проведенное интервью.

"Китай готов расширить официальные каналы существующей прямой телефонной связи по вопросам обороны, включив в них стратегическую коммуникацию на высоком уровне, переговоры по вопросам политики, позитивное взаимодействие между войсками... Лю заявил, что любые новые отношения должны быть "основаны на равенстве и уважении", - пишет издание.