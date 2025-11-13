https://ria.ru/20251113/kndr-2054631936.html
Страны G7 вновь потребовали от КНДР полной денуклеаризации
Страны G7 вновь потребовали от КНДР полной денуклеаризации - РИА Новости, 13.11.2025
Страны G7 вновь потребовали от КНДР полной денуклеаризации
Страны "Большой семёрки" вновь потребовали от КНДР полной денуклеаризации на фоне последних ракетных запусков, следует из коммюнике глав МИД G7, опубликованного РИА Новости, 13.11.2025
Страны G7 вновь потребовали от КНДР полной денуклеаризации
Главы МИД G7 после новых пусков КНДР вновь потребовали ее денуклеаризации