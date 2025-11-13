Рейтинг@Mail.ru
Страны G7 вновь потребовали от КНДР полной денуклеаризации - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/kndr-2054631936.html
Страны G7 вновь потребовали от КНДР полной денуклеаризации
Страны G7 вновь потребовали от КНДР полной денуклеаризации - РИА Новости, 13.11.2025
Страны G7 вновь потребовали от КНДР полной денуклеаризации
Страны "Большой семёрки" вновь потребовали от КНДР полной денуклеаризации на фоне последних ракетных запусков, следует из коммюнике глав МИД G7, опубликованного РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T01:04:00+03:00
2025-11-13T01:04:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
канада
пхеньян
g7
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937497540_0:46:904:555_1920x0_80_0_0_963f0b665765a223bdc0d2d03f3ed4f5.jpg
https://ria.ru/20251108/kndr-2053591974.html
кндр (северная корея)
канада
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937497540_52:0:852:600_1920x0_80_0_0_21f7dab9cbc1adbf5ed967f696567d46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), канада, пхеньян, g7, оон
В мире, КНДР (Северная Корея), Канада, Пхеньян, G7, ООН
Страны G7 вновь потребовали от КНДР полной денуклеаризации

Главы МИД G7 после новых пусков КНДР вновь потребовали ее денуклеаризации

© Фото : ЦТАКПуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б"
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : ЦТАК
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Страны "Большой семёрки" вновь потребовали от КНДР полной денуклеаризации на фоне последних ракетных запусков, следует из коммюнике глав МИД G7, опубликованного в среду вечером на сайте МИД Канады.
"Мы решительно осуждаем ядерную и баллистическую ракетную программы КНДР и подтверждаем нашу приверженность полной денуклеаризации КНДР в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН", — говорится в заявлении.
G7 также выразила "серьёзную обеспокоенность" киберкражами криптовалют, приписываемыми Пхеньяну, и призвала страну "оперативно урегулировать проблему похищений".
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Глава МО КНДР пообещал ответить на угрозы США
8 ноября, 04:01
 
В миреКНДР (Северная Корея)КанадаПхеньянG7ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала