Захарова ответила Макрону на обвинения в распространении фейков о клопах
17:58 13.11.2025 (обновлено: 19:13 13.11.2025)
Захарова ответила Макрону на обвинения в распространении фейков о клопах
Захарова ответила Макрону на обвинения в распространении фейков о клопах - РИА Новости, 13.11.2025
Захарова ответила Макрону на обвинения в распространении фейков о клопах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения французских властей в адрес России в распространении фейков о клопах во Франции,... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
франция
россия
москва
эммануэль макрон
мария захарова
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Захарова ответила Макрону на обвинения в распространении фейков о клопах

Захарова предложила французам помыться в ответ на обвинения в фейках о клопах

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения французских властей в адрес России в распространении фейков о клопах во Франции, предложила им попробовать помыться.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь бездоказательно обвинил Россию в распространении фейков о нашествии постельных клопов во Франции, при этом признав наличие в стране проблемы с паразитами.
Постельный клоп на коже человека - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Во Франции клопы продолжают досаждать жителям
14 июля, 17:47
"Я так и не поняла: Россия виновата в том, что во Франции есть клопы или в том, что их нет? Французский генштаб устами, прости Господи, Мандона, нас обвинял в том, что они есть. А теперь Макрон утверждает, что это были наши не клопы, а фейки?" - написала она в своем Telegram канале.
«
"Так и хочется спросить: "Мыться не пробовали?". Помогает и от нательных паразитов, и от неврозов", - добавила Захарова.
Начальник генштаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон ранее попытался переложить вину за нашествие постельных клопов на Россию, бездоказательно обвинив Москву в дестабилизации ситуации в республике. Сам Макрон без приведения каких-либо доводов также уже пытался переложить вину за нашествие постельных клопов на "тайную армию ботов" из РФ.
Осенью 2023 года Франция столкнулась с масштабным нашествием постельных клопов, что стало одним из самых обсуждаемых кризисов в стране. Насекомых обнаруживали не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах и библиотеках, а также в общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции.
Париж - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Во Франции попытались переложить вину за нашествие клопов на Россию
11 ноября, 18:56
 
В миреФранцияРоссияМоскваЭммануэль МакронМария Захарова
 
 
