МИД КНР ответил на попытки G7 обвинить Китай в кризисе на Украине
МИД КНР ответил на попытки G7 обвинить Китай в кризисе на Украине - РИА Новости, 13.11.2025
МИД КНР ответил на попытки G7 обвинить Китай в кризисе на Украине
Китай никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта на Украине, не примет попыток G7 свалить на него вину, заявил на брифинге в... РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
пекин
g7
китай
украина
пекин
китай
украина
МИД КНР ответил на попытки G7 обвинить Китай в кризисе на Украине
Линь Цзянь: КНР не поставляла летальные вооружения сторонам конфликта на Украине