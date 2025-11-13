Рейтинг@Mail.ru
МИД КНР ответил на попытки G7 обвинить Китай в кризисе на Украине - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/kitaj-2054704787.html
МИД КНР ответил на попытки G7 обвинить Китай в кризисе на Украине
МИД КНР ответил на попытки G7 обвинить Китай в кризисе на Украине - РИА Новости, 13.11.2025
МИД КНР ответил на попытки G7 обвинить Китай в кризисе на Украине
Китай никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта на Украине, не примет попыток G7 свалить на него вину, заявил на брифинге в... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T11:49:00+03:00
2025-11-13T11:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
пекин
g7
китай
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
https://ria.ru/20250418/knr-2012014778.html
пекин
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пекин, g7, китай, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Пекин, G7, Китай, Украина
МИД КНР ответил на попытки G7 обвинить Китай в кризисе на Украине

Линь Цзянь: КНР не поставляла летальные вооружения сторонам конфликта на Украине

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Китай никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта на Украине, не примет попыток G7 свалить на него вину, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Китай в отношении украинского кризиса всегда был открыт и честен, никогда не поставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и строго контролировал товары двойного назначения, Пекин никогда не примет попытки G7 переложить вину или навесить ярлыки", - заявил дипломат на просьбу РИА Новости прокомментировать заявление глав МИД стран G7.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
МИД КНР отреагировал на слова Зеленского о поставках Китаем оружия России
18 апреля, 11:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПекинG7КитайУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала