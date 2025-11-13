МИД КНР ответил на попытки G7 обвинить Китай в кризисе на Украине

ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Китай никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта на Украине, не примет попыток G7 свалить на него вину, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на вопрос РИА Новости.