Китай заявил, что поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне - РИА Новости, 13.11.2025
11:21 13.11.2025
Китай заявил, что поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне
Китай заявил, что поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне - РИА Новости, 13.11.2025
Китай заявил, что поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне
Китай поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения нацбезопасности, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T11:21:00+03:00
2025-11-13T11:21:00+03:00
Китай заявил, что поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне

Флаг Китая
ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Китай поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения нацбезопасности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Китай твердо придерживается пути мирного развития и оборонительного характера политики национальной обороны, КНР всегда поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности", - заявил дипломат на просьбу РИА Новости прокомментировать совместное заявление глав МИД стран G7.
Ранее министры иностранных дел стран G7 в совместном заявлении выразили обеспокоенность наращиванием военной мощи Китая и быстрым увеличением его ядерного арсенала, они призвали Пекин продемонстрировать свою приверженность стабильности посредством повышения прозрачности.
МИД Китая призвал США сократить ядерный арсенал
Заголовок открываемого материала