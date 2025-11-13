Китай заявил, что поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне

ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Китай поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения нацбезопасности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Китай твердо придерживается пути мирного развития и оборонительного характера политики национальной обороны, КНР всегда поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности", - заявил дипломат на просьбу РИА Новости прокомментировать совместное заявление глав МИД стран G7.
Ранее министры иностранных дел стран G7 в совместном заявлении выразили обеспокоенность наращиванием военной мощи Китая и быстрым увеличением его ядерного арсенала, они призвали Пекин продемонстрировать свою приверженность стабильности посредством повышения прозрачности.
