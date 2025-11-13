Китай заявил, что поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне

ПЕКИН, 13 ноя – РИА Новости. Китай поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения нацбезопасности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на вопрос РИА Новости.