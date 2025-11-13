Рейтинг@Mail.ru
Россияне считают отечественное вино конкурентом западному, заявил Киселев
15:22 13.11.2025 (обновлено: 16:39 13.11.2025)
Россияне считают отечественное вино конкурентом западному, заявил Киселев
экономика, россия, дмитрий киселев, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Дмитрий Киселев, Дмитрий Патрушев
Россияне считают отечественное вино конкурентом западному, заявил Киселев

Киселев: 75% россиян верят в конкурентоспособность российского вина

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Три четверти россиян считают отечественное вино достойным конкурентом западному, заявил РИА Новости член правления Ассоциации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев.
"Порядка 75 процентов россиян верят в то, что наше вино будет дальше активно конкурировать с западным. То есть мы болеем за наше уже. Это колоссальный результат", — сказал он в рамках IV Российского винодельческого форума.

Как рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев, импорт вина в Россию в 2025 году сократился почти на треть, а доля отечественной продукции в структуре потребления выросла с 58 процентов до 63 процентов. Он также призвал дальше работать над продвижением российского вина.
Российский винодельческий форум — крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию. В 2025 году он проходит в четвертый раз — с 12 по 13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером.
