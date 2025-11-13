СМИ сообщили, что часть жителей Киева могут эвакуировать в случае блэкаута

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник утверждает, что часть жителей Киева могут эвакуировать в случае полного блэкаута в столице, при этом в мэрии Киева такие планы не подтверждают.

"В случае полного блэкаута в Киеве из-за длительного отсутствия электроэнергии… часть горожан могут эвакуировать", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".

При этом в Киевской горадминистрации заверили, что планы эвакуации существуют и вывозить людей могут в случае аварий, связанных с выбросом радиоактивных и опасных химических веществ, затопления, землетрясения, массовых лесных и торфяных пожаров, оползней, а также вооруженных конфликтов.

"В то же время информируем, что действующими планами не предусмотрена эвакуация населения столицы в случае блэкаута", - приводит "Общественное" ответ киевской мэрии на свой запрос.

Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов 26 октября, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах от плюс 5 до плюс 10 градусов и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.