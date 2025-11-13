Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили, что часть жителей Киева могут эвакуировать в случае блэкаута - РИА Новости, 13.11.2025
21:36 13.11.2025
СМИ сообщили, что часть жителей Киева могут эвакуировать в случае блэкаута
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник утверждает, что часть жителей Киева могут эвакуировать в случае полного блэкаута в столице, при этом...
СМИ сообщили, что часть жителей Киева могут эвакуировать в случае блэкаута

Часть жителей Киева могут эвакуировать в случае полного блэкаута

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник утверждает, что часть жителей Киева могут эвакуировать в случае полного блэкаута в столице, при этом в мэрии Киева такие планы не подтверждают.
"В случае полного блэкаута в Киеве из-за длительного отсутствия электроэнергии… часть горожан могут эвакуировать", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
Мужчина на станции метро в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Украинские СМИ сообщили о транспортном коллапсе в Киеве
10 октября, 10:41
При этом в Киевской горадминистрации заверили, что планы эвакуации существуют и вывозить людей могут в случае аварий, связанных с выбросом радиоактивных и опасных химических веществ, затопления, землетрясения, массовых лесных и торфяных пожаров, оползней, а также вооруженных конфликтов.
"В то же время информируем, что действующими планами не предусмотрена эвакуация населения столицы в случае блэкаута", - приводит "Общественное" ответ киевской мэрии на свой запрос.
Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов 26 октября, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах от плюс 5 до плюс 10 градусов и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Зеленский заявил о возможном блэкауте на Украине
28 сентября, 23:18
 
