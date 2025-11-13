В Киеве нахамили Орбану после обещания не посылать деньги Украине

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Представитель украинского МИД Георгий Тихий нахамил премьеру Венгрии Виктору Орбану после того, как тот обещал не отправлять Украине деньги на фоне крупного коррупционного скандала.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.