В Киеве нахамили Орбану после обещания не посылать деньги Украине
17:26 13.11.2025 (обновлено: 17:28 13.11.2025)
В Киеве нахамили Орбану после обещания не посылать деньги Украине
В Киеве нахамили Орбану после обещания не посылать деньги Украине - РИА Новости, 13.11.2025
В Киеве нахамили Орбану после обещания не посылать деньги Украине
Представитель украинского МИД Георгий Тихий нахамил премьеру Венгрии Виктору Орбану после того, как тот обещал не отправлять Украине деньги на фоне крупного... РИА Новости, 13.11.2025
В Киеве нахамили Орбану после обещания не посылать деньги Украине

МИД Украины нахамил Орбану после отказа посылать деньги Украине

© Фото : Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Представитель украинского МИД Георгий Тихий нахамил премьеру Венгрии Виктору Орбану после того, как тот обещал не отправлять Украине деньги на фоне крупного коррупционного скандала.
Ранее Орбан в соцсети X написал, что на Украине была выявлена мафиозная сеть со связями с Владимиром Зеленским. Он обвинил Евросоюз в том, что он хочет направить средства европейских налогоплательщиков в хаос на Украине, и обещал не посылать венгерские деньги Украине. После этого скандала, добавил он, Будапешт не поддастся на шантаж Зеленского.
Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Сийярто призвал прекратить спонсирование Киева из-за коррупции
Вчера, 04:17
"Лекции о коррупции от политика, замешанного в коррупционных скандалах и сделавшего свою страну беднейшей в ЕС? Нет, спасибо", - написал Тихий в ответ на сообщение Орбана.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после встречи Трампа и Орбана
9 ноября, 01:43
 
В миреУкраинаВенгрияБудапештВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Евросоюз
 
 
