СМИ: Киев может остаться без финансирования к февралю из-за позиции Бельгии

Киев может лишиться финансирования к февралю из-за позиции Брюсселя по российским активам, пишет Politico.
13.11.2025
2025-11-13T10:30:00+03:00
2025-11-13T10:52:00+03:00
2025
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Киев может лишиться финансирования к февралю из-за позиции Брюсселя по российским активам, пишет Politico.
"Украина столкнется с кризисом финансирования, когда 2025 год сменится 2026-м, средства у него могут закончиться к февралю, если Бельгия не снимет блокировку плана о выделении репарационного кредита", — говорится в публикации.
В начале ноября агентство Belga сообщило, что Еврокомиссия не смогла убедить страну использовать замороженные средства для финансирования Украины. ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро.
После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. В Бельгии хранится основная часть средств, поэтому ЕК оказывает на нее беспрецедентное давление.
Тем не менее стране, а именно премьер-министру Барту де Веверу, удается сохранять твердость и не соглашаться на идею Еврокомиссии. В конце октября политик заявил, что ЕК так и не смогла убедить его в том, что использование российских резервов может быть законным и не навредит репутации еврозоны.
По словам де Вевера, инвесторы по всему миру окажутся под ударом после начала конфискации активов клиентов депозитария Euroclear
. Это также приведет к судебным разбирательствам против Бельгии, которые будут длиться "бесконечно".
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова
называла оторванными от реальности.
Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.