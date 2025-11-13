Флаги ЕС и Украины на здании Европарламента в Брюсселе. Архивное фото

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и Украины на здании Европарламента в Брюсселе

СМИ: Киев может остаться без финансирования к февралю из-за позиции Бельгии

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Киев может лишиться финансирования к февралю из-за позиции Брюсселя по российским активам, пишет Politico.

"Украина столкнется с кризисом финансирования, когда 2025 год сменится 2026-м, средства у него могут закончиться к февралю, если Бельгия не снимет блокировку плана о выделении репарационного кредита ", — говорится в публикации.

В начале ноября агентство Belga сообщило, что Еврокомиссия не смогла убедить страну использовать замороженные средства для финансирования Украины. ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро.

Ситуация с активами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. В Бельгии хранится основная часть средств, поэтому ЕК оказывает на нее беспрецедентное давление.

Тем не менее стране, а именно премьер-министру Барту де Веверу, удается сохранять твердость и не соглашаться на идею Еврокомиссии. В конце октября политик заявил, что ЕК так и не смогла убедить его в том, что использование российских резервов может быть законным и не навредит репутации еврозоны.

По словам де Вевера, инвесторы по всему миру окажутся под ударом после начала конфискации активов клиентов депозитария Euroclear . Это также приведет к судебным разбирательствам против Бельгии, которые будут длиться "бесконечно".

В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.