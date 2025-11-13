Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Киев может остаться без финансирования к февралю из-за позиции Бельгии
10:30 13.11.2025 (обновлено: 10:52 13.11.2025)
СМИ: Киев может остаться без финансирования к февралю из-за позиции Бельгии
СМИ: Киев может остаться без финансирования к февралю из-за позиции Бельгии - РИА Новости, 13.11.2025
СМИ: Киев может остаться без финансирования к февралю из-за позиции Бельгии
Киев может лишиться финансирования к февралю из-за позиции Брюсселя по российским активам, пишет Politico. РИА Новости, 13.11.2025
в мире
россия
бельгия
украина
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
мария захарова
россия
бельгия
украина
в мире, россия, бельгия, украина, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, мария захарова
В мире, Россия, Бельгия, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Мария Захарова
СМИ: Киев может остаться без финансирования к февралю из-за позиции Бельгии

Politico: Киев может потерять финансирование к февралю из-за позиции Бельгии

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европарламента в Брюсселе
Флаги ЕС и Украины на здании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европарламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Киев может лишиться финансирования к февралю из-за позиции Брюсселя по российским активам, пишет Politico.
"Украина столкнется с кризисом финансирования, когда 2025 год сменится 2026-м, средства у него могут закончиться к февралю, если Бельгия не снимет блокировку плана о выделении репарационного кредита", — говорится в публикации.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Бельгия понимает преступность идеи кредита для Украины, заявила Захарова
12 ноября, 11:33

В начале ноября агентство Belga сообщило, что Еврокомиссия не смогла убедить страну использовать замороженные средства для финансирования Украины. ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро.

Ситуация с активами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. В Бельгии хранится основная часть средств, поэтому ЕК оказывает на нее беспрецедентное давление.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
У Украины закончатся деньги до того, как ЕС одобрит кредит, пишут СМИ
11 ноября, 11:31
Тем не менее стране, а именно премьер-министру Барту де Веверу, удается сохранять твердость и не соглашаться на идею Еврокомиссии. В конце октября политик заявил, что ЕК так и не смогла убедить его в том, что использование российских резервов может быть законным и не навредит репутации еврозоны.
По словам де Вевера, инвесторы по всему миру окажутся под ударом после начала конфискации активов клиентов депозитария Euroclear. Это также приведет к судебным разбирательствам против Бельгии, которые будут длиться "бесконечно".
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.
Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
СМИ узнали главное условие ЕК для использования российских активов
8 ноября, 11:30
 
