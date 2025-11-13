https://ria.ru/20251113/kiev-2054679774.html
Коррупционные скандалы могут плохо обернуться для Киева, пишет Politico
Коррупционные скандалы могут плохо обернуться для Киева, пишет Politico - РИА Новости, 13.11.2025
Коррупционные скандалы могут плохо обернуться для Киева, пишет Politico
Коррупционные скандалы могут плохо обернуться для Киева в вопросе поддержки со стороны Запада, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного бывшего... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T10:25:00+03:00
2025-11-13T10:25:00+03:00
2025-11-13T10:25:00+03:00
в мире
киев
брюссель
украина
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251113/zelenskiy-2054656033.html
https://ria.ru/20251113/zelenskiy-2054650170.html
киев
брюссель
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, брюссель, украина, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Киев, Брюссель, Украина, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
Коррупционные скандалы могут плохо обернуться для Киева, пишет Politico
Politico: коррупционные скандалы могут плохо обернуться для Украины
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Коррупционные скандалы могут плохо обернуться для Киева в вопросе поддержки со стороны Запада, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного бывшего советника украинского правительства.
"Все это происходит в очень плохой момент, поскольку Брюсселю
приходится решать, предоставить ли больше финансирования Киеву
. Это создает для украинцев огромные проблемы с точки зрения того, чтобы убедить западных союзников продолжить финансирование", - заявил экс-советник изданию.
По мнению источника, коррупционные скандалы станут поводом для скепсиса относительно поддержки Киеву в кругах движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) в США
, а также в Центральной Европе, в частности в Венгрии
.
Издание пишет, что Брюссель собирается донести до Киева свое "неудовольствие" в связи с коррупционными скандалами и увязать будущее финансирование более тесно с реформами.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики.
В свою очередь, депутат Верховной рады
Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
и в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины
.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.