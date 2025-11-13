Рейтинг@Mail.ru
Коррупционные скандалы могут плохо обернуться для Киева, пишет Politico - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/kiev-2054679774.html
Коррупционные скандалы могут плохо обернуться для Киева, пишет Politico
Коррупционные скандалы могут плохо обернуться для Киева, пишет Politico - РИА Новости, 13.11.2025
Коррупционные скандалы могут плохо обернуться для Киева, пишет Politico
Коррупционные скандалы могут плохо обернуться для Киева в вопросе поддержки со стороны Запада, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного бывшего... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T10:25:00+03:00
2025-11-13T10:25:00+03:00
в мире
киев
брюссель
украина
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251113/zelenskiy-2054656033.html
https://ria.ru/20251113/zelenskiy-2054650170.html
киев
брюссель
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, брюссель, украина, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Киев, Брюссель, Украина, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
Коррупционные скандалы могут плохо обернуться для Киева, пишет Politico

Politico: коррупционные скандалы могут плохо обернуться для Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Коррупционные скандалы могут плохо обернуться для Киева в вопросе поддержки со стороны Запада, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного бывшего советника украинского правительства.
"Все это происходит в очень плохой момент, поскольку Брюсселю приходится решать, предоставить ли больше финансирования Киеву. Это создает для украинцев огромные проблемы с точки зрения того, чтобы убедить западных союзников продолжить финансирование", - заявил экс-советник изданию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
На Западе раскрыли, как СМИ нужно писать о Зеленском после нового скандала
Вчера, 07:12
По мнению источника, коррупционные скандалы станут поводом для скепсиса относительно поддержки Киеву в кругах движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) в США, а также в Центральной Европе, в частности в Венгрии.
Издание пишет, что Брюссель собирается донести до Киева свое "неудовольствие" в связи с коррупционными скандалами и увязать будущее финансирование более тесно с реформами.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики.
В свою очередь, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В США раскрыли, кто готовится на смену Зеленскому
Вчера, 05:45
 
В миреКиевБрюссельУкраинаГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала