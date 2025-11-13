Коррупционные скандалы могут плохо обернуться для Киева, пишет Politico

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Коррупционные скандалы могут плохо обернуться для Киева в вопросе поддержки со стороны Запада, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного бывшего советника украинского правительства.

Издание пишет, что Брюссель собирается донести до Киева свое "неудовольствие" в связи с коррупционными скандалами и увязать будущее финансирование более тесно с реформами.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.