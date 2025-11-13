Рейтинг@Mail.ru
14:25 13.11.2025
В МВД сообщили о сокращении числа киберпреступлений в России
В МВД сообщили о сокращении числа киберпреступлений в России
общество, россия, ирина волк, сахалинская область, владимир колокольцев, херсонская область
Хорошие новости, Общество, Россия, Ирина Волк, Сахалинская область, Владимир Колокольцев, Херсонская область
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Число преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий сократилось впервые за последние годы в России по итогам девяти месяцев, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Впервые за последние годы за 9 месяцев мы увидели сокращение преступлений в информационно-коммуникационных сферах. Впервые такое, мы раньше не наблюдали. Но это опять-таки усилия всех взаимодействующих органов", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
В четверг Волк сообщила, что глава МВД РФ представил личному составу новых руководителей территориальных органов ведомства по Сахалинской и Херсонской областям. Она отметила, что по указу президента РФ начальником УМВД России по Сахалинской области назначен полковник полиции Владимир Арбузов, а ГУ МВД России по Херсонской области возглавил генерал-майор полиции Владимир Савчук.
В своей речи глава МВД РФ указал новым руководителям на важность взвешенного подхода к вопросам реализации кадровой политики, уважительного и внимательного отношения к личному составу, предупредил о недопустимости бесконтрольного нахождения иностранцев на территории регионов, а также потребовал системно подходить к вопросу противодействия посягательствам, совершаемым с применением высоких технологий.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В мобильных приложениях в России будут уведомлять о киберпреступлениях
20 августа, 10:41
 
