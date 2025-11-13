В МВД сообщили о сокращении числа киберпреступлений в России

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Число преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий сократилось впервые за последние годы в России по итогам девяти месяцев, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

В своей речи глава МВД РФ указал новым руководителям на важность взвешенного подхода к вопросам реализации кадровой политики, уважительного и внимательного отношения к личному составу, предупредил о недопустимости бесконтрольного нахождения иностранцев на территории регионов, а также потребовал системно подходить к вопросу противодействия посягательствам, совершаемым с применением высоких технологий.