В РПЦ считают недопустимым изображение храма на туалетной бумаге
Религия
 
18:52 13.11.2025
В РПЦ считают недопустимым изображение храма на туалетной бумаге
В Русской православной церкви считают недопустимым изображение Спасской башни и храма Василия Блаженного на туалетной бумаге и поддерживают депутатский запрос в РИА Новости, 13.11.2025
Никита Бизин
религия
В РПЦ считают недопустимым изображение храма на туалетной бумаге

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Русской православной церкви считают недопустимым изображение Спасской башни и храма Василия Блаженного на туалетной бумаге и поддерживают депутатский запрос в Генеральную прокуратуру РФ о проверке компании-производителя.
Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев разместил в своем Telegram-канале фото своего запроса к генеральному прокурору Александр Гуцану относительно проверки компании "Тверь Тиссью" на предмет дискредитации органов власти и оскорбления чувств верующих. Компания производит туалетную бумагу "Московская", на упаковке которой изображены храм Василия Блаженного и Спасская башня Кремля.
"Мне сложно судить, глупость это или провокация, но в голову психически здорового человека не придет мысль печатать храмы на туалетной бумаге. Надеюсь, по запросу депутата, который я поддерживаю, будет проведена самая тщательная проверка", - сказал РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Глава Издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент в разговоре с РИА Новости подчеркнул, что изображения сакральных символов на туалетной бумаге недопустимы.
"Конечно, это недопустимо. Кремль, Успенский собор, собор Василия Блаженного - это наши святые места. Надо знать, где что можно изображать. И второе, насколько я знаю, на изображение Кремля нужно получать специальное разрешение. С этим должны разбираться соответствующие органы", - сказал митрополит Климент.
