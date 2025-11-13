Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" обыграл "Трактор" и прервал серию поражений в КХЛ
Хоккей
 
13.11.2025
"Авангард" обыграл "Трактор" и прервал серию поражений в КХЛ
"Авангард" обыграл "Трактор" и прервал серию поражений в КХЛ
Омский "Авангард" обыграл челябинский "Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 13.11.2025
хоккей
авангард
трактор
континентальная хоккейная лига (кхл)
эндрю потуральски
виталий кравцов
михаил григоренко
авангард, трактор, континентальная хоккейная лига (кхл), эндрю потуральски, виталий кравцов, михаил григоренко
Хоккей, Авангард, Трактор, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Эндрю Потуральски, Виталий Кравцов, Михаил Григоренко
"Авангард" обыграл "Трактор" и прервал серию поражений в КХЛ

"Авангард" впервые за шесть матчей обыграл "Трактор" в домашнем матче КХЛ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл челябинский "Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в четверг в Омске, закончилась победой хозяев со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). В составе "Авангарда" отличились Джованни Фьоре (4-я минута), Майкл Маклауд (32) и Эндрю Потуральски (57). У "Трактора" шайбы забросили Виталий Кравцов (8) и Михаил Григоренко (31).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
13 ноября 2025 • начало в 16:30
Завершен
Авангард
3 : 2
Трактор
03:50 • Джованни Фьоре
(Константин Окулов)
31:21 • Майкл Маклеод
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
56:10 • Эндрю Потуральски
(Майкл Маклеод, Максим Лажуа)
07:41 • Виталий Кравцов
(Григорий Дронов, Андрей Светлаков)
30:17 • Михаил Григоренко
(Григорий Дронов, Джошуа Ливо)
Кравцов, который проводил свой второй матч после возвращения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отличился во втором матче подряд. "Трактор" 10 ноября объявил о подписании соглашения с воспитанником челябинской команды до конца сезона-2027/28.
"Авангард" победил "Трактор" впервые за шесть последних встреч в Омске и прервал свою трехматчевую серию поражений в чемпионате.
Омская команда с 33 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, где "Трактор" (31 очко) занимает пятую позицию. В следующем матче омичи 16 ноября встретятся на выезде с нижегородским "Торпедо", а челябинская команда в тот же день примет екатеринбургский "Автомобилист".
Глава КХЛ: будем рады видеть в лиге Овечкина
