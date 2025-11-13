"Авангард" обыграл "Трактор" и прервал серию поражений в КХЛ

Кравцов, который проводил свой второй матч после возвращения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отличился во втором матче подряд. "Трактор" 10 ноября объявил о подписании соглашения с воспитанником челябинской команды до конца сезона-2027/28.