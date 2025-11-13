"Авангард" обыграл "Трактор" и прервал серию поражений в КХЛ

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл челябинский "Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в четверг в Омске, закончилась победой хозяев со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). В составе "Авангарда" отличились Джованни Фьоре (4-я минута), Майкл Маклауд (32) и Эндрю Потуральски (57). У "Трактора" шайбы забросили Виталий Кравцов (8) и Михаил Григоренко (31).
13 ноября 2025 • начало в 16:30
Завершен
03:50 • Джованни Фьоре
31:21 • Майкл Маклеод
(Дамир Шарипзянов, Константин Окулов)
56:10 • Эндрю Потуральски
07:41 • Виталий Кравцов
30:17 • Михаил Григоренко
Кравцов, который проводил свой второй матч после возвращения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отличился во втором матче подряд. "Трактор" 10 ноября объявил о подписании соглашения с воспитанником челябинской команды до конца сезона-2027/28.
"Авангард" победил "Трактор" впервые за шесть последних встреч в Омске и прервал свою трехматчевую серию поражений в чемпионате.
Омская команда с 33 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции, где "Трактор" (31 очко) занимает пятую позицию. В следующем матче омичи 16 ноября встретятся на выезде с нижегородским "Торпедо", а челябинская команда в тот же день примет екатеринбургский "Автомобилист".
