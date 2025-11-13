https://ria.ru/20251113/kherson-2054752815.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.11.2025
Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсон