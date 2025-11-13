https://ria.ru/20251113/kgkh-2054730139.html
Весь парк коммунальной техники переведен на зимний режим работы в Москве
Весь парк коммунальной техники переведен на зимний режим работы в Москве - РИА Новости, 13.11.2025
Весь парк коммунальной техники переведен на зимний режим работы в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства перевели весь парк коммунальной техники на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:02:00+03:00
2025-11-13T13:02:00+03:00
2025-11-13T13:02:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
тинао
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837186402_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_f00652fe4bf88aa071517b2bef66a629.jpg
https://ria.ru/20251113/moskva-2054676053.html
https://realty.ria.ru/20251113/moszhilinspektsija-2054689427.html
москва
тинао
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837186402_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_9a05467512e04c555fda28d13720ae39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тинао, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков
Весь парк коммунальной техники переведен на зимний режим работы в Москве
Специалисты КГХ перевели весь парк коммунальной техники на зимний режим в Москве
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства перевели весь парк коммунальной техники на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы. Ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию", - отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что летом было проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности, замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы.
"Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год. До наступления холодов установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику. Заранее расконсервировали технику, которая используется только зимой, это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО, как и в прошлые годы, будут круглосуточно дежурить тягачи.