Весь парк коммунальной техники переведен на зимний режим работы в Москве

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства перевели весь парк коммунальной техники на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы. Ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию", - отметил Бирюков.

Заммэра напомнил, что летом было проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности, замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы.

"Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год. До наступления холодов установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику. Заранее расконсервировали технику, которая используется только зимой, это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки", - рассказал Бирюков.