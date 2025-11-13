Рейтинг@Mail.ru
13.11.2025
Весь парк коммунальной техники переведен на зимний режим работы в Москве
Автомобили коммунальной службы. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства перевели весь парк коммунальной техники на зимний режим эксплуатации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы. Ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию", - отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что летом было проведено регламентное техническое обслуживание машин, в частности, замена жидкостей, фильтров, расходных и изнашиваемых материалов. Был организован текущий ремонт, устранены неисправности, при необходимости выполнялись капитальные работы.
"Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год. До наступления холодов установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику. Заранее расконсервировали технику, которая используется только зимой, это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО, как и в прошлые годы, будут круглосуточно дежурить тягачи.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваТиНАОПетр Бирюков
 
 
