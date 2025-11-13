KFC продлила права на бренд в России

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ушедшая из России сеть быстрого питания KFC смогла продлить права на свой товарный знак в стране, выяснило РИА Новости, изучив данные электронной базы Роспатента.

Согласно документам, логотип KFC будет действовать для возможной работы в России до октября 2036 года. Соответствующее решение было принято во вторник, 11 ноября.

В марте 2022 года Компания Yum! Brands (бренды KFC, Pizza Hut) сообщила, что приостанавливает инвестиции и развитие в России, перенаправляя доход на гуманитарные цели.