KFC продлила права на бренд в России
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ушедшая из России сеть быстрого питания KFC смогла продлить права на свой товарный знак в стране, выяснило РИА Новости, изучив данные электронной базы Роспатента.
Согласно документам, логотип KFC
будет действовать для возможной работы в России
до октября 2036 года. Соответствующее решение было принято во вторник, 11 ноября.
В марте 2022 года Компания Yum! Brands (бренды KFC, Pizza Hut) сообщила, что приостанавливает инвестиции и развитие в России, перенаправляя доход на гуманитарные цели.
В апреле 2023 года российская компания "Смарт Сервис" купила бизнес Yum! Brands в стране. По условиям договора российские владельцы получили мастер-франшизу на бренд KFC и права на бренд Rostic's.