В КБР застройщика будут судить за незаконное использование денег дольщиков
Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора фирмы-застройщика, которого обвиняют в незаконном... РИА Новости, 13.11.2025
В КБР застройщика будут судить за незаконное использование денег дольщиков

В КБР гендиректора "НСК Сатурн" будут судить за присвоение 56 млн руб дольщиков

НАЛЬЧИК, 13 ноя – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора фирмы-застройщика, которого обвиняют в незаконном привлечении 56 миллионов рублей дольщиков и мошенничестве, сообщают региональные СУСК РФ и прокуратура.
"По версии следствия, в период с августа 2018 года по ноябрь 2023 года гендиректор ООО "НСК Сатурн" незаконно привлек для строительства многоквартирных домов денежные средства граждан, с которым в нарушение законодательства заключался договор займа, а не договор участия в долевом строительстве с обязательным использованием для взаиморасчетов эскроу-счетов", - говорится в сообщении.
В Туле вынесен приговор в отношении судьи арбитражного суда - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Арбитражному судье из Тульской области вынесли приговор за мошенничество
Вчера, 17:48
Уточняется, что от 50 дольщиков застройщик получил 56 миллионов рублей, но взятые на себя обязательства не выполнил, не завершив строительство и не осуществив ввод жилья в эксплуатацию.
Кроме того, по информации прокуратуры, обвиняемый под предлогом продажи квартиры в строящемся доме, которая уже была продана другому человеку, похитил еще 1,5 миллиона рублей.
Предпринимателю предъявлено обвинение по статьям "Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное в особо крупном размере" и "Мошенничество в особо крупном размере" УК РФ, санкции которых предусматривают до десяти лет лишения свободы.
В СУСК РФ добавили, что уголовное дело было возбуждено по поручению председателя Следственного комитета России, а ход его расследования был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Для возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого на общую сумму свыше 94 миллионов рублей наложен арест.
"Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу", - пояснили в прокуратуре.
Ирина Беломестнова - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СК назвал сумму взятки по делу заммэра Ялты Беломестновой
Вчера, 18:00
 
ПроисшествияРоссияКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
