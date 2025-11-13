Рейтинг@Mail.ru
Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 13.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 13.11.2025
Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ
Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЭкипаж вертолета Ка-52 наносит удары по силам ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52 наносит удары по силам ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Экипаж вертолета Ка-52 наносит удары по силам ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Силами и средствами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
