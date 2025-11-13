https://ria.ru/20251113/katera-2054674443.html
В районе Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров
В районе Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров
Российские военные нейтрализовали беспилотные катера в районе Туапсе, сообщили в оперативном штабе Кубани. РИА Новости, 13.11.2025
В районе Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров
В Черном море у Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российские военные нейтрализовали беспилотные катера в районе Туапсе, сообщили в оперативном штабе Кубани.
"В акватории Черного моря в Туапсинском муниципальном округе отразили атаку безэкипажных катеров. В результате взрыва после уничтожения одного из надводных беспилотников в селе Вольное повреждено остекление пяти домовладений. Погибших и пострадавших нет", — говорится в его Telegram-канале
По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили более двадцати дронов в Краснодарском крае и над Черным морем.
В ближайшее время муниципальные комиссии оценят ущерб для оказания помощи жителям.
ВСУ также атаковали Туапсе
с помощью БПЛА ночью 2 ноября. Тогда повреждения получили два иностранных гражданских судна. Обломки сбитых дронов упали на танкер и нефтеналивной терминал.
В здании железнодорожного вокзала выбило стекла. Фрагменты беспилотников попали в третий этаж жилого дома в поселке Сосновый Туапсинского округа, там тоже пострадало остекление.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.