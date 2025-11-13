Рейтинг@Mail.ru
В районе Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров - РИА Новости, 13.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:55 13.11.2025 (обновлено: 10:14 13.11.2025)
В районе Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров
В районе Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров - РИА Новости, 13.11.2025
В районе Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров
Российские военные нейтрализовали беспилотные катера в районе Туапсе, сообщили в оперативном штабе Кубани. РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
черное море
туапсе
безопасность
вооруженные силы украины
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
туапсе
краснодарский край
2025
черное море, туапсе, безопасность, вооруженные силы украины, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Туапсе, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В районе Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров

В Черном море у Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров

© РИА Новости / Александр Юрьев
Туапсе
Туапсе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Туапсе. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российские военные нейтрализовали беспилотные катера в районе Туапсе, сообщили в оперативном штабе Кубани.
"В акватории Черного моря в Туапсинском муниципальном округе отразили атаку безэкипажных катеров. В результате взрыва после уничтожения одного из надводных беспилотников в селе Вольное повреждено остекление пяти домовладений. Погибших и пострадавших нет", — говорится в его Telegram-канале.

По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили более двадцати дронов в Краснодарском крае и над Черным морем.

В ближайшее время муниципальные комиссии оценят ущерб для оказания помощи жителям.
ВСУ также атаковали Туапсе с помощью БПЛА ночью 2 ноября. Тогда повреждения получили два иностранных гражданских судна. Обломки сбитых дронов упали на танкер и нефтеналивной терминал.
В здании железнодорожного вокзала выбило стекла. Фрагменты беспилотников попали в третий этаж жилого дома в поселке Сосновый Туапсинского округа, там тоже пострадало остекление.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Черное море
Туапсе
Безопасность
Вооруженные силы Украины
Краснодарский край
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
