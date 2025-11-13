В районе Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российские военные нейтрализовали беспилотные катера в районе Туапсе, сообщили в оперативном штабе Кубани.

"В акватории Черного моря в Туапсинском муниципальном округе отразили атаку безэкипажных катеров. В результате взрыва после уничтожения одного из надводных беспилотников в селе Вольное повреждено остекление пяти домовладений. Погибших и пострадавших нет", — говорится в его Telegram-канале

По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили более двадцати дронов в Краснодарском крае и над Черным морем.

В ближайшее время муниципальные комиссии оценят ущерб для оказания помощи жителям.

ВСУ также атаковали Туапсе с помощью БПЛА ночью 2 ноября. Тогда повреждения получили два иностранных гражданских судна. Обломки сбитых дронов упали на танкер и нефтеналивной терминал.

В здании железнодорожного вокзала выбило стекла. Фрагменты беспилотников попали в третий этаж жилого дома в поселке Сосновый Туапсинского округа, там тоже пострадало остекление.