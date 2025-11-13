Рейтинг@Mail.ru
В Карелии разбился самолет Су-30 - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/kareliya-2054856625.html
В Карелии разбился самолет Су-30
В Карелии разбился самолет Су-30 - РИА Новости, 13.11.2025
В Карелии разбился самолет Су-30
Самолет Су-30 потерпел катастрофу во время учебно-тренировочного полета в Карелии, экипаж погиб, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T20:06:00+03:00
2025-11-13T20:06:00+03:00
происшествия
республика карелия
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-30
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033070367_162:366:3072:2003_1920x0_80_0_0_6122243b732133634fb966b32d95c784.jpg
https://ria.ru/20251113/samolet-2054737556.html
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033070367_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_111004679ff5b508ac1067784a884a66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика карелия, министерство обороны рф (минобороны рф), су-30
Происшествия, Республика Карелия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-30
В Карелии разбился самолет Су-30

В Карелии разбился самолет Су-30, экипаж погиб

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Самолет Су-30 потерпел катастрофу во время учебно-тренировочного полета в Карелии, экипаж погиб, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня около 19.00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб", - говорится в сообщении.
Место крушения турецкого военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Минобороны Турции заявило об отсутствии боеприпасов на разбившемся самолете
Вчера, 13:25
 
ПроисшествияРеспублика КарелияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-30
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала