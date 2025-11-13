https://ria.ru/20251113/kareliya-2054856625.html
В Карелии разбился самолет Су-30
В Карелии разбился самолет Су-30 - РИА Новости, 13.11.2025
В Карелии разбился самолет Су-30
Самолет Су-30 потерпел катастрофу во время учебно-тренировочного полета в Карелии, экипаж погиб, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2025
республика карелия
В Карелии разбился самолет Су-30
В Карелии разбился самолет Су-30, экипаж погиб