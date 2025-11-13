https://ria.ru/20251113/kanaly-2054805627.html
Спикер сейма Польши выступил за сохранение дипломатических связей с Россией
Спикер сейма Польши выступил за сохранение дипломатических связей с Россией - РИА Новости, 13.11.2025
Спикер сейма Польши выступил за сохранение дипломатических связей с Россией
Уходящий спикер сейма Польши Шимон Холовня высказался за сохранение дипломатических каналов с Россией. РИА Новости, 13.11.2025
Спикер сейма Польши Холовня призвал сохранить дипломатические каналы с Россией
ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Уходящий спикер сейма Польши Шимон Холовня высказался за сохранение дипломатических каналов с Россией.
"Даже когда была самая большая холодная война между двумя самыми большими державами несколько десятков лет назад, то начальник американского штаба имел прямой телефон с начальником российского штаба, с начальником китайского штаба", - сказал Холовня журналистам.
Он выразил мнение, что "должен быть какой-то дипломатический канал, какой-то канал безопасности".
На пресс-конференции в четверг Холовня сообщил, что подал в отставку с поста спикера. Он уточнил что передает пост представителю коалиции "Левых" Влодимежу Чажастому.
Отношения РФ
и Польши
значительно ухудшились в последние годы. В Кремле, комментируя многочисленные недружественные действия Варшавы
, отмечали, что Польша стала враждебным РФ государством, и напомнили, что она столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и называла их голословными. При этом в России указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестко и решительно пресекать любую подрывную активность из-за границы.