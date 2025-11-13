https://ria.ru/20251113/kakhovka-2054688702.html
ВСУ нанесли удар по Каховке, повреждены несколько зданий
ВСУ нанесли удар по Каховке, повреждены несколько зданий - РИА Новости, 13.11.2025
ВСУ нанесли удар по Каховке, повреждены несколько зданий
ВСУ нанесли удар по городу Каховка в Херсонской области, повреждены несколько зданий, пострадавших нет, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел... РИА Новости, 13.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по городу Каховка в Херсонской области, повреждены несколько зданий, пострадавших нет, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Каховка. Укробоевики обстреляли город. Повреждены несколько зданий. Пострадавших нет", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в городе возле памятника "Девушка в шинели" был обнаружен дрон.
"На место оперативно прибыли саперы. Они обезвредили опасную находку", - подчеркнул глава округа.