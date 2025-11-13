Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по Каховке, повреждены несколько зданий - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/kakhovka-2054688702.html
ВСУ нанесли удар по Каховке, повреждены несколько зданий
ВСУ нанесли удар по Каховке, повреждены несколько зданий - РИА Новости, 13.11.2025
ВСУ нанесли удар по Каховке, повреждены несколько зданий
ВСУ нанесли удар по городу Каховка в Херсонской области, повреждены несколько зданий, пострадавших нет, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T11:05:00+03:00
2025-11-13T11:05:00+03:00
каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20251109/gorlovka-2053733391.html
каховка
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по Каховке, повреждены несколько зданий

В Каховке после удара ВСУ повреждены несколько зданий

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по городу Каховка в Херсонской области, повреждены несколько зданий, пострадавших нет, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Каховка. Укробоевики обстреляли город. Повреждены несколько зданий. Пострадавших нет", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, в городе возле памятника "Девушка в шинели" был обнаружен дрон.
"На место оперативно прибыли саперы. Они обезвредили опасную находку", - подчеркнул глава округа.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
После удара ВСУ обесточены три поселка близ Горловки
9 ноября, 02:21
 
КаховкаХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала