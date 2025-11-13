ВСУ нанесли удар по Каховке, повреждены несколько зданий

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по городу Каховка в Херсонской области, повреждены несколько зданий, пострадавших нет, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

Кроме того, по его словам, в городе возле памятника "Девушка в шинели" был обнаружен дрон.