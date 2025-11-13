Рейтинг@Mail.ru
Троянова* не считает себя виновной в призывах к терроризму - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/jana-2054739652.html
Троянова* не считает себя виновной в призывах к терроризму
Троянова* не считает себя виновной в призывах к терроризму - РИА Новости, 13.11.2025
Троянова* не считает себя виновной в призывах к терроризму
Актриса Яна Троянова* (признана иноагентом) не считает себя виновной в призывах к терроризму и возбуждении ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:33:00+03:00
2025-11-13T13:33:00+03:00
происшествия
россия
москва
яна троянова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875078992_0:11:2979:1688_1920x0_80_0_0_ee50c1c063f0751c4f1de0d6645f19d7.jpg
https://ria.ru/20250410/shtraf-2010369414.html
https://ria.ru/20251006/troyanova-2046584680.html
https://ria.ru/20251113/sk-2054708855.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875078992_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_48bdf3cbd7973ec38047385d15990c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, яна троянова
Происшествия, Россия, Москва, Яна Троянова
Троянова* не считает себя виновной в призывах к терроризму

Актриса Яна Троянова не считает себя виновной в призывах к терроризму

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Яна Троянова
Актриса Яна Троянова - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Яна Троянова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Актриса Яна Троянова* (признана иноагентом) не считает себя виновной в призывах к терроризму и возбуждении ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда Москвы.
Ее позицию на заседании огласила ее адвокат.
Актриса Яна Троянова* - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Актриса Троянова* не смогла оспорить в суде второй иноагентский штраф
10 апреля, 04:29
"Не согласна с обвинением, считает, что в ее словах нет состава преступлений. Речь носила эмоциональный и риторический характер", - сказала адвокат.
Актриса призвала суд не воспринимать ее слова буквально, утверждая, что это были не призывы к насилию, не агитация, а лишь эмоциональное осмысление событий. По ее мнению, действия не представляют общественной опасности.
Прокурор предложил суду отправить Троянову* в колонию на 9 лет.
Троянова* заочно обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).
Актриса Яна Троянова* - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Актрису Троянову* обвиняют в призывах к терроризму и возбуждении ненависти
6 октября, 10:19
По информации столичной прокуратуры, Троянова* в июне 2024 года, придерживаясь антироссийских позиций и негативно оценивая проведение СВО, в интервью одному из интернет-каналов сделала публичное заявление, в котором содержались высказывания, формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских. Впоследствии видеозапись была размещена на видеохостинге в публичном доступе.
Кроме этого, как отмечала прокуратура, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова*, зная, что дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, умышленно не представила в Минюст РФ отчеты о своей деятельности.
Троянова* внесена в перечень террористов и экстремистов.
Актриса Яна Троянова - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Следствие допросило мать журналистки, взявшей у Трояновой* интервью
Вчера, 12:03
* Признана иноагентом в России и внесена в перечень террористов и экстремистов.
 
ПроисшествияРоссияМоскваЯна Троянова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала