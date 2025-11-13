https://ria.ru/20251113/jana-2054739652.html
Троянова* не считает себя виновной в призывах к терроризму
Троянова* не считает себя виновной в призывах к терроризму - РИА Новости, 13.11.2025
Троянова* не считает себя виновной в призывах к терроризму
Актриса Яна Троянова* (признана иноагентом) не считает себя виновной в призывах к терроризму и возбуждении ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Актриса Яна Троянова* (признана иноагентом) не считает себя виновной в призывах к терроризму и возбуждении ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда Москвы.
Ее позицию на заседании огласила ее адвокат.
"Не согласна с обвинением, считает, что в ее словах нет состава преступлений. Речь носила эмоциональный и риторический характер", - сказала адвокат.
Актриса призвала суд не воспринимать ее слова буквально, утверждая, что это были не призывы к насилию, не агитация, а лишь эмоциональное осмысление событий. По ее мнению, действия не представляют общественной опасности.
Прокурор предложил суду отправить Троянову* в колонию на 9 лет.
Троянова
* заочно обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ
(возбуждение ненависти и вражды), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).
По информации столичной прокуратуры, Троянова* в июне 2024 года, придерживаясь антироссийских позиций и негативно оценивая проведение СВО, в интервью одному из интернет-каналов сделала публичное заявление, в котором содержались высказывания, формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских. Впоследствии видеозапись была размещена на видеохостинге в публичном доступе.
Кроме этого, как отмечала прокуратура, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова*, зная, что дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, умышленно не представила в Минюст РФ отчеты о своей деятельности.
Троянова* внесена в перечень террористов и экстремистов.
* Признана иноагентом в России и внесена в перечень террористов и экстремистов.