Израиль получил еще один гроб с телом погибшего в Газе заложника
22:28 13.11.2025
Израиль получил еще один гроб с телом погибшего в Газе заложника
Израиль получил еще один гроб с телом погибшего в Газе заложника - РИА Новости, 13.11.2025
Израиль получил еще один гроб с телом погибшего в Газе заложника
Израиль получил еще один гроб с останками заложника, который погиб в секторе Газа, сообщила в четверг канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху в... РИА Новости, 13.11.2025
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Израиль получил еще один гроб с телом погибшего в Газе заложника

Израиль получил еще один гроб с останками заложника, погибшего в секторе Газа

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя - РИА Новости. Израиль получил еще один гроб с останками заложника, который погиб в секторе Газа, сообщила в четверг канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху в заявлении для прессы.
"При посредничестве Красного Креста Израиль получил гроб с телом погибшего заложника, который был передан силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа. Оттуда его переправят в Израиль… Затем тело будет доставлено в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения. По завершении процедуры опознания семье будет направлено официальное извещение", - говорится в сообщении.
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
СМИ: Израиль препятствует созданию комитета по управлению Газой
10 ноября, 00:31
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона ранее вернула Израилю тела 24 заложников, которые были опознаны.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Главы МИД G7 призвали обеспечить доступ к помощи для жителей Газы
Вчера, 01:35
 
