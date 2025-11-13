https://ria.ru/20251113/izrail-2054873177.html
Израиль получил еще один гроб с телом погибшего в Газе заложника
израиль
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя - РИА Новости. Израиль получил еще один гроб с останками заложника, который погиб в секторе Газа, сообщила в четверг канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху в заявлении для прессы.
получил гроб с телом погибшего заложника, который был передан силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа. Оттуда его переправят в Израиль… Затем тело будет доставлено в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения. По завершении процедуры опознания семье будет направлено официальное извещение", - говорится в сообщении.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС
в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона ранее вернула Израилю тела 24 заложников, которые были опознаны.