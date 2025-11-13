Израиль получил еще один гроб с телом погибшего в Газе заложника

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя - РИА Новости. Израиль получил еще один гроб с останками заложника, который погиб в секторе Газа, сообщила в четверг канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху в заявлении для прессы.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.