СМИ: обмен пленными между Израилем и ХАМАС под угрозой - РИА Новости, 13.11.2025
15:11 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/izrail-2054774171.html
СМИ: обмен пленными между Израилем и ХАМАС под угрозой
Завершение сделки по обмену пленными между Израилем и палестинским движением ХАМАС под угрозой, поскольку поиск оставшихся четырех тел погибших заложников для... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:11:00+03:00
2025-11-13T15:11:00+03:00
в мире
израиль
хамас
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
в мире, израиль, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, ХАМАС, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта
СМИ: обмен пленными между Израилем и ХАМАС под угрозой

Asharq Al-Awsat: завершение обмена пленными между Израилем и ХАМАС под угрозой

© AP Photo / Abdel Kareem HanaАвтомобили Красного Креста
Автомобили Красного Креста - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Автомобили Красного Креста. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Завершение сделки по обмену пленными между Израилем и палестинским движением ХАМАС под угрозой, поскольку поиск оставшихся четырех тел погибших заложников для передачи Израилю проходит в сложных условиях и может растянуться надолго, сообщило межарабское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники в ХАМАС и палестинском движении "Исламский джихад".
"Процесс поиска оставшихся тел сильно затруднен, на это может уйти много времени", - заявили газете полевые источники в сопротивлении.
Сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
ХАМАС призвало другие страны выдать ордеры на арест Нетаньяху
8 ноября, 14:41
По данным издания, одно из четырех тел заложников удерживает "Исламский джихад", еще одно, возможно, - боевое крыло ХАМАС "Бригады Иззеддина аль-Кассама", однако по этому поводу есть сомнения.
Согласно источникам, останки еще двух заложников предположительно находятся к востоку от "желтой линии" (линии отвода израильских сил в секторе Газа - ред.) и могут быть обнаружены только в случае, если поиски будут идти более интенсивно с санкции Израиля.
Источники также предположили, что Израиль рассчитывает воспользоваться возникшими сложностями и возобновить военные действия против палестинской стороны. Так, по оценкам ХАМАС и других фракций сопротивления, Израиль активизировал сбор разведданных с помощью дронов, в том числе для отслеживания передвижений командиров и активистов сопротивления.
По оценкам источников, Израиль в случае возобновления военных действий прибегнет к новой тактике и развяжет "мини-войну", основной целью которой будет ликвидация полевых командиров и видных активистов сопротивления.
Вид на разрушенные здания в секторе Газ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
ХАМАС передаст тело еще одного пленного в среду вечером
5 ноября, 19:21
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона вернула Израилю тела 24 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще четыре тела погибших заложников.
После объявления перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно наносила удары по сектору Газа. Согласно заявлениям пресс-службы ЦАХАЛ, эти меры были предприняты в связи с нарушением режима прекращения палестинской стороной.
Согласно статистике властей сектора Газа, всего с начала действия перемирия израильские военные совершили более 280 нарушений режима прекращения огня. В результате этих действий погибли 245 человека, пострадали еще 627.
Израильские танки - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Израиль получил гроб с останками заложника из сектора Газа
9 ноября, 16:35
 
В миреИзраильХАМАСИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
