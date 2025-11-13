СМИ: обмен пленными между Израилем и ХАМАС под угрозой

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Завершение сделки по обмену пленными между Израилем и палестинским движением ХАМАС под угрозой, поскольку поиск оставшихся четырех тел погибших заложников для передачи Израилю проходит в сложных условиях и может растянуться надолго, сообщило межарабское издание Завершение сделки по обмену пленными между Израилем и палестинским движением ХАМАС под угрозой, поскольку поиск оставшихся четырех тел погибших заложников для передачи Израилю проходит в сложных условиях и может растянуться надолго, сообщило межарабское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники в ХАМАС и палестинском движении "Исламский джихад".

"Процесс поиска оставшихся тел сильно затруднен, на это может уйти много времени", - заявили газете полевые источники в сопротивлении.

По данным издания, одно из четырех тел заложников удерживает " Исламский джихад ", еще одно, возможно, - боевое крыло ХАМАС "Бригады Иззеддина аль-Кассама", однако по этому поводу есть сомнения.

Согласно источникам, останки еще двух заложников предположительно находятся к востоку от "желтой линии" (линии отвода израильских сил в секторе Газа - ред.) и могут быть обнаружены только в случае, если поиски будут идти более интенсивно с санкции Израиля

Источники также предположили, что Израиль рассчитывает воспользоваться возникшими сложностями и возобновить военные действия против палестинской стороны. Так, по оценкам ХАМАС и других фракций сопротивления, Израиль активизировал сбор разведданных с помощью дронов, в том числе для отслеживания передвижений командиров и активистов сопротивления.

По оценкам источников, Израиль в случае возобновления военных действий прибегнет к новой тактике и развяжет "мини-войну", основной целью которой будет ликвидация полевых командиров и видных активистов сопротивления.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.

В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона вернула Израилю тела 24 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще четыре тела погибших заложников.

После объявления перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно наносила удары по сектору Газа. Согласно заявлениям пресс-службы ЦАХАЛ, эти меры были предприняты в связи с нарушением режима прекращения палестинской стороной.