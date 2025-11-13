Рейтинг@Mail.ru
"Азимут" возобновит полеты из Краснодара в Израиль
12:26 13.11.2025
"Азимут" возобновит полеты из Краснодара в Израиль
"Азимут" возобновит полеты из Краснодара в Израиль - РИА Новости, 13.11.2025
"Азимут" возобновит полеты из Краснодара в Израиль
С 10 декабря авиакомпания "Азимут" возобновляет полеты из Краснодара в Тель-Авив, об этом РИА Новости сообщили в российском представительстве министерства туризма Израиля.
"Азимут" возобновит полеты из Краснодара в Израиль

Минтуризма Израиля: "Азимут" возобновит полеты из Краснодара в Тель-Авив

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. С 10 декабря авиакомпания "Азимут" возобновляет полеты из Краснодара в Тель-Авив, об этом РИА Новости сообщили в российском представительстве министерства туризма Израиля.
"Авиабилеты уже поступили в продажу. Их стоимость начинается от 10 810 рублей из Краснодара в Тель-Авив, и от 8 965 рублей из Тель-Авива в Краснодар. Дополнительно к тарифу взимаются аэропортовые и государственные сборы. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю по средам и воскресеньям. Время в пути составит три часа 20 минут", — уточнили в ведомстве.
В настоящий момент авиасообщение между Россией и Израилем доступно из пяти городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод и Краснодара. Рейсы осуществляют три компании: "Азимут", EL AL и Red Wings.
"Мы особенно ценим сотрудничество с авиакомпаниями и региональными партнерами. Благодаря их усилиям жители юга России получили прямой и быстрый доступ к Израилю. Возобновление рейсов — не просто удобство, а уверенный сигнал о восстановлении туристических связей до допандемийного уровня", — отметила Ксения Воронцова, глава российского представительства Минтуризма Израиля.
Эйлат - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Открыты новые рейсы в Израиль: что ждет россиян в Эйлате и на Мертвом море
4 мая, 08:00
 
