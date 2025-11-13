"Азимут" возобновит полеты из Краснодара в Израиль

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. С 10 декабря авиакомпания "Азимут" возобновляет полеты из Краснодара в Тель-Авив, об этом РИА Новости сообщили в российском представительстве министерства туризма Израиля.

"Авиабилеты уже поступили в продажу. Их стоимость начинается от 10 810 рублей из Краснодара в Тель-Авив, и от 8 965 рублей из Тель-Авива в Краснодар. Дополнительно к тарифу взимаются аэропортовые и государственные сборы. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю по средам и воскресеньям. Время в пути составит три часа 20 минут", — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент авиасообщение между Россией и Израилем доступно из пяти городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод и Краснодара. Рейсы осуществляют три компании: "Азимут", EL AL и Red Wings.