Российским ведомствам ставят задачу укреплять традиционные ценности

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Положения о соответствии работы ведомств политике укрепления традиционных российских ценностей в последний год вносят в правила работы разных госструктур – от МИД и Минфина до Росгидромета и пробирной палаты, выяснило РИА Новости.

Согласно дополнениям, которые вносятся в перечни их полномочий, министерства и ведомства "реализуют мероприятия по обеспечению соответствия своей деятельности целям и задачам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Такие изменения в ведомственные документы вносятся указом президента или постановлением правительства - в зависимости от того, кто непосредственно руководит деятельностью той или иной структуры.

Первые такие изменения были внесены в декабре 2024 года. К настоящему моменту они уже коснулись МИД России, министерства экономического развития, министерства финансов, Минпромторга, Минкультуры, Минздрава, Минтруда, Минстроя, Минспорта, министерства транспорта, Минэнерго и других министерств.