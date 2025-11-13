Рейтинг@Mail.ru
Итальянская газета отказалась публиковать интервью с Лавровым - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:14 13.11.2025 (обновлено: 09:39 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/italiya-2054636983.html
Итальянская газета отказалась публиковать интервью с Лавровым
Итальянская газета отказалась публиковать интервью с Лавровым - РИА Новости, 13.11.2025
Итальянская газета отказалась публиковать интервью с Лавровым
Итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщается в Telegram-канале министерства. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T02:14:00+03:00
2025-11-13T09:39:00+03:00
в мире
россия
италия
украина
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg
https://ria.ru/20250518/durov-2017703495.html
https://ria.ru/20251007/smi-2046957096.html
россия
италия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768444637_0:0:2837:2128_1920x0_80_0_0_d3d94992656a7a491f7f85575552d91c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, италия, украина, сергей лавров
В мире, Россия, Италия, Украина, Сергей Лавров
Итальянская газета отказалась публиковать интервью с Лавровым

МИД РФ выпустил интервью с Лавровым, которое не стала давать Corriere della Sera

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщается в Telegram-канале министерства.
"Предложили одной из ведущих газет Италии — Corriere della Sera — взять эксклюзивное интервью у Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова... Но издание отказалось от размещения ответов С.В.Лаврова на свои же вопросы", — подчеркивается в публикации.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Дуров: одна из стран Европы потребовала ввести цензуру в Telegram в Румынии
18 мая, 16:44
В свою очередь, в издании утверждают, что ему пришлось бы проверить факты или предоставить прояснения, из-за которых публикация превысила бы допустимые объемы. Там также отвергли предложение российского ведомства разместить в газете сокращенную версию, а на сайте — полную.
"Данный случай является наглядным примером того, как до итальянских граждан не доводят объективную информацию о ситуации вокруг Украины, сознательно вводят их в заблуждение", — заключили в МИД.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
ФРГ может усилить цензуру над дружественными России СМИ, считают в Compact
7 октября, 23:50
 
В миреРоссияИталияУкраинаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала