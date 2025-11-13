Итальянская газета отказалась публиковать интервью с Лавровым

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщается в Telegram-канале министерства.
"Предложили одной из ведущих газет Италии — Corriere della Sera — взять эксклюзивное интервью у Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова... Но издание отказалось от размещения ответов С.В.Лаврова на свои же вопросы", — подчеркивается в публикации.
В свою очередь, в издании утверждают, что ему пришлось бы проверить факты или предоставить прояснения, из-за которых публикация превысила бы допустимые объемы. Там также отвергли предложение российского ведомства разместить в газете сокращенную версию, а на сайте — полную.
"Данный случай является наглядным примером того, как до итальянских граждан не доводят объективную информацию о ситуации вокруг Украины, сознательно вводят их в заблуждение", — заключили в МИД.