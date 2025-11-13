Рейтинг@Mail.ru
13.11.2025
13:10 13.11.2025
Песков прокомментировал слова Рубио об испытаниях ядерного оружия США
в мире
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
марко рубио
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
россия
сша
Песков прокомментировал слова Рубио об испытаниях ядерного оружия США

Дмитрий Песков
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что испытание ядерного оружия США, в случае его проведения, будет означать, что прерван длительный период запрета на ядерные испытания.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний направлено на проверку безопасности оружия.
"Если считать это подтверждением того, что США выходят из запрета на испытания, то тогда это подтверждение вот этих намерений. Потому что испытание ядерного оружия означает, собственно, что будет прерван вот этот достаточно длительный период, когда действовал всеобъемлющий запрет на ядерное испытание", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Рубио.
Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
