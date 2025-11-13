Песков прокомментировал слова Рубио об испытаниях ядерного оружия США

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что испытание ядерного оружия США, в случае его проведения, будет означать, что прерван длительный период запрета на ядерные испытания.

Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.