Главы МИД G7 призвали членов ООН соблюдать санкции против Ирана

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран G7 по итогам встречи в Канаде призвали всех членов ООН соблюдать свои "обязательства" после вступления в силу механизма по возобновлению международных ограничительных мер в отношении Ирана.
"Мы продолжаем призывать все государства-члены ООН к выполнению своих обязательств в соответствии с юридическим применением механизма 'снэпбек'", - говорится в совместном заявлении министров.
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, которые предполагают санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия.
Сами рестрикции предполагают запрет на поставку Ирану технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу стране обычных тяжелых вооружений и технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.