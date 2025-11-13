Главы МИД G7 призвали членов ООН соблюдать санкции против Ирана

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран G7 по итогам встречи в Канаде призвали всех членов ООН соблюдать свои "обязательства" после вступления в силу механизма по возобновлению международных ограничительных мер в отношении Ирана.