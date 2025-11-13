Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД G7 призвали членов ООН соблюдать санкции против Ирана - РИА Новости, 13.11.2025
01:36 13.11.2025
Главы МИД G7 призвали членов ООН соблюдать санкции против Ирана
Главы МИД стран G7 по итогам встречи в Канаде призвали всех членов ООН соблюдать свои "обязательства" после вступления в силу механизма по возобновлению... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
иран
канада
франция
оон
g7
2025
в мире, иран, канада, франция, оон, g7
В мире, Иран, Канада, Франция, ООН, G7
© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран G7 по итогам встречи в Канаде призвали всех членов ООН соблюдать свои "обязательства" после вступления в силу механизма по возобновлению международных ограничительных мер в отношении Ирана.
"Мы продолжаем призывать все государства-члены ООН к выполнению своих обязательств в соответствии с юридическим применением механизма 'снэпбек'", - говорится в совместном заявлении министров.
В конце сентября были восстановлены отмененные ядерной сделкой 2015 года резолюции Совбеза ООН, которые предполагают санкции против Ирана. Инициаторами восстановления международных ограничительных мер стали Франция, Великобритания и Германия.
Россия, как и Иран, не признала законность этих действий, сославшись на неоднократные нарушения европейскими странами ядерной сделки 2015 года, снимавшей санкции, а также выход США из нее. Иран призвал государства не следовать выполнению резолюций.
Сами рестрикции предполагают запрет на поставку Ирану технологий и материалов, связанных с ядерной деятельностью, запрет на передачу стране обычных тяжелых вооружений и технологий по производству баллистических ракет, заморозку зарубежных активов Ирана.
